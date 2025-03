Javier Gutiérrez ('La Agencia'): 'Ens hem malacostumat a treballar en plataformes'

Javier Gutiérrez és un dels protagonistes de 'La Agencia' a Telecinco, adaptació espanyola de l'exitosa sèrie francesa 'Call my Agent'. La sèrie transcorre a Rebecca Talent, una de les agències de representació artística més importants del país. Amb un to fresc, agosarat i ple d'humor, 'La Agencia' ofereix una mirada vibrant i emocionant a la trastienda del món de l'espectacle.

D'aquesta manera, Javier Gutiérrez forma part dels protagonistes de 'La Agencia' juntament amb Manuela Velasco, Carlos Bardem, Marta Hazas o Fiorella Faltoyano. Durant la visita al rodatge, a la qual va acudir TVeo, parlem amb l'actor sobre els secrets de la sèrie. A més, també parla sobre el món de l'espectacle des de la perspectiva de l'actor i el representant.

Com està sent el rodatge de 'La Agencia'?

Hi ha sensacions molt bones, hi ha molt bons guions i un repartiment excepcional. Hi ha estrelles convidades que afegeixen un plus molt més interessant per a l'espectador, més atractiu. Es nodreix de l'esperit de la sèrie francesa, però té el nostre ADN, la nostra naturalesa més espanyola, on té molt més valor i pes la comèdia.

La versió original dura 30 minuts i aquí passem a 70 minuts. Com es porta aquesta ampliació de durada?

Evidentment ens hem acostumat o malacostumat a treballar en plataformes, no només a interpretar o produir, sinó a gaudir com a espectadors de capítols curts. En el passat, fa uns anys, a la tele en obert hem passat de fer capítols de 70 minuts a fins i tot de tan sols 25. Jo arribo a fer sèries com 'Vergüenza' de tan sols 25 per a Movistar Plus+. És un xoc des del punt de vista de la producció i també com a actor.

Tenir una temporada sencera de 13 capítols de 70 minuts cal col·locar-se en un altre lloc. D'altra banda, és tot un repte i a mi em venia molt de gust tornar a fer una temporada i sèrie com aquesta. El gran repte és mantenir l'atenció de l'espectador i sortir indemne de tot aquest projecte. Jo estic molt a gust, perquè hi ha un repartiment excepcional, els guions són molt divertits i esperem que l'espectador s'ho passi tan bé com ens ho estem passant nosaltres.

Amb les estrelles convidades que tindrà 'La Agencia' amb quines havies treballat abans i amb quines no?

Amb Belén Rueda sí, ha estat un plaer tornar a treballar amb ella. És amb qui més he treballat, té molt de pes en diversos capítols, és un exemple de professionalitat i és una companya excel·lent. Amb Jaime Lorente no havia treballat i crec que és molt divertit, espero així hagi quedat el resultat perquè ens ho hem passat molt bé. Amb Rubén Cortada havia coincidit també i ha estat un plaer veure'l.

Amb Petra Martínez he tornat a coincidir després d'un capítol a 'Historias para no dormir' i ha estat un plaer. Amb Belén Écija no tinc res. Amb José Coronado havia treballat un capítol de 'Vergüenza' i hem tornat a coincidir. Us sorprendrà el seu capítol perquè s'ha llançat sense xarxa, mai millor dit, a fer aquest personatge. Amb Toni Acosta ha estat un plaer també tinc una trama molt divertida amb ella. Amb Luis Zahera he tornat a coincidir després de "Pájaros" i em consta que s'ho ha passat molt bé i ha estat molt boig el capítol que hem passat amb ell.

Amb Hiba Abouk tinc molt poc i amb Clara Lago i Sara Sálamo no he coincidit a 'La Agencia'.

La figura del representant sempre està molt a l'ombra. Què has après d'ells gràcies a 'La Agencia'?

Doncs que són molt necessaris. Treballen a l'ombra, però fan absolutament tot, fan de pare, de mare, d'amic, de confident, de donar la cara o intentar cuidar l'actor, que no mostri la seva pitjor versió, perquè els actors som material inflamable i passem per moments molt delicats en una producció. Això quan treballem, quan no treballem no et vull explicar, és pitjor. Quan parlem d'actors que treballem, doncs fenomenal, però és una tragèdia el que succeeix en aquesta professió, en la qual més d'un 90% de companyes i companys no poden viure dignament.

Els representants que han de lidiar amb actors o actrius que no treballen habitualment tenen una doble tasca. Crec que es retratarà molt bé aquesta relació dels representants amb la seva cartera de clients perquè hi ha una mica de tot. Es veurà com són els rodatges per dins, les entranyes del joguet, però també veure aquesta trastienda. Veurem els representats venir aquí a l'oficina, però també ens hem de desplaçar als rodatges i veurem com es viu en primera persona aquesta relació.

Després de viure-ho a 'La Agencia', et passaries a l'altre costat i series representant?

No crec que em canviés per ells, però sí que és cert que hi ha una feina a l'ombra que és molt gratificant. Estic segur que els representants que converteixen gent que comença en estrelles o en gent important tenen molt de mèrit. Les carreres dels actors van de la mà de com es comporten els agents. Un mal agent et pot destrossar una carrera i un de bo et pot donar una empenta i llançar-te a l'estrellat, o almenys que et mantinguis. Per a mi l'èxit d'un actor no és que aconsegueixis premis o arribis a treballar en produccions internacionals, que també, però està en que aconsegueixis tenir un equilibri en la feina. És el més difícil per a mi, l'èxit d'aquesta professió és treballar d'una forma més o menys.

Des de la teva experiència com gestiones els moments baixos, però també els alts?

Intentant ser molt pràctic i no donant massa importància a quan estàs treballant, ni tampoc tanta quan treballes. Ens movem en un fil de ferro perquè és una feina gairebé d'equilibrista la nostra. Sempre a la gent que comença li dic que sobretot és una carrera, com em van dir a mi els grans i la gent que sap d'això és una carrera de fons, un ofici de dents de serra que estàs aquí i demà estàs aquí. Moltes vegades no depèn d'un, depèn de la sort del moment. Això sí, sempre cal estar preparat perquè aquesta professió aquest ofici a la cantonada pot saltar la sorpresa.

Sempre poso l'exemple de David Janer a 'Águila Roja', que estava a l'Ajuntament del seu poble, crec que pintant carrers. Va fer quatre proves per a 'Águila Roja' i va estar durant 8 anys fent una sèrie de protagonista on ens veien sis o set milions d'espectadors.

Has arribat a entendre millor gràcies a 'La Agencia' el tracte amb el representant? Intentaràs canviar ara el tracte amb els representants?

Sóc un actor de perfil baix. Sóc molt conscient que això és una feina en equip i que el fet que tu siguis la cara o una peça important de la cadena no et fa més ni menys que ningú. Crec que tinc l'ego bastant ben col·locat. Igualment, com deia abans, crec que som material inflamable i depèn del dia, moltes vegades la responsabilitat i el nivell d'exigència que un mateix s'imposa i que com a protagonista a vegades et carregues a l'esquena un projecte i hi ha dies millors i dies pitjors, però cal saber lidiar amb els temperaments i els egos.

Si fos representant, a quin tipus d'actor t'agradaria representar? Et representaries?

Sobretot, a algú que segueixi enamorat de la seva professió, que no hagi perdut la passió per l'ofici. Després si em parles de gent que comença, gent jove, treure-li del cap, els ocells de la catifa vermella, de ser estrella al moment, de treure-li del cap el trepitjar catifes vermelles, les festes o estar més pendent dels likes.

Jo tinc una visió molt romàntica com a actor. Jo vaig arribar a Madrid amb 18 anys i tinc una visió que encara al meu cap segueix existint, que és la de creure que res ve perquè sí. La fórmula és la feina, la feina, la feina, la constància, la perseverança. Crec que, en aquest sentit, l'amor per la feina i el creure que no hi ha res fet, encara que siguis protagonista o la cara de qualsevol projecte important. Crec que cada dia és com un nou examen.

El teu personatge com afrontaria una crisi com la de Karla Sofía Gascón?

Gabi, el meu personatge, té embolics constantment, a nivell personal i a nivell professional. És un tipus desbordat per les circumstàncies vitals i, si m'apures, també professionals. Hi ha un capítol en què hi ha un actor, un actor emergent que està sent protagonista d'un projecte important i que li va gairebé més la festa que la feina. En un moment donat ha d'anar a per ell i no només dir-li que té una responsabilitat com a professional, sinó també en la seva vida personal, perquè està deixant d'atendre la seva dona i els seus fills.

En el cas de Karla Sofía Gascón estic segur que ell posaria la seva millor cara de cara als mitjans i donaria la cara per la seva representada, però li diria realment el que pensa.

Creus que es pot separar l'obra de l'autor?

A nivell personal, ja sigui Karla García Gascón, Polanski o Woody Allen, a mi em costa molt separar una cosa de l'altra. Crec que pots ser un miserable a la vida, però si em sorprèn el que estàs fent, si m'emociona, és molt difícil, però no deixo de tenir clar que una cosa és el que jo veig, la feina de l'artista i una altra cosa és la persona. Això passa amb els esportistes. Un esportista et pot caure millor o pitjor, però no deixes d'admirar cada vegada que juga. És un tema molt delicat.