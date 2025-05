Arturo Valls arriba a La 1: 'M'agrada que els formats i presentadors es puguin moure'

Arturo Valls arriba a TVE aquest dimarts 6 de maig com a presentador de 'That's my jam'. L'humorista presenta l'adaptació d'aquest format d'èxit internacional creat per Jimmy Fallon, amb grans convidats i una banda de música en directe. 'That's my jam' és un gran show musical en el qual dos equips competeixen en divertides proves per demostrar les seves habilitats musicals amb molt d'humor.

En una entrevista per a TVeo, Arturo Valls ens revela les novetats de 'That's my jam', que ja va comptar amb una primera temporada a Movistar Plus+. A més, també es pronuncia sobre la dualitat d'estar treballant en dues cadenes alhora.

Com portes el fet de formar part d'Antena 3, però sense contracte de cadena, pel que ara pots estar també a La 1?

Vaig entendre que havien estat moltíssims anys de pura exclusivitat amb Antena 3. No és 'La tele oberta?'[Riu]. Em venia de gust fer coses en altres llocs i el contracte d'exclusivitat no m'ho permetia. Vaig entendre que havia de tenir cura de no trepitjar programes, de fer-los amb el temps suficient perquè no competeixin entre si, però que no hi hauria problema en fer això.

Per dir-ho d'alguna manera, la meva parella sòlida és Antena 3 perquè porto tota la vida amb ella, però m'ha permès obrir una mica la relació i tenir amants, o una aventura molt guai, ara amb TVE. I també amb plataformes a l'hora de fer ficció, que és el que més m'interessava. No volia limitar-me només a Antena 3. Tinc molt bona relació amb ells, seguiré fent coses, però al mateix temps tinc l'oportunitat de fer un programa com 'That's My Jam' és una cosa que em venia de gust.

Vas témer que el salt a La 1 provoqués un distanciament en la teva bona relació amb Atresmedia?

No, perquè diguem que ara també estic bolcat amb la interpretació en ficció i amb la producció de ficció, així que l'entreteniment no és la meva gran prioritat. Si surten coses i m'agraden, com 'El 1%' o 'Mask Singer', doncs les seguiré fent si me les ofereixen, però ara mateix no és el meu objectiu ni la meva preocupació.

En el cas de 'That's my jam' també estàs a l'altre costat com a productor...

Molta gent em posava a vegades xecs en blanc creatius. Em deien 'vinga, què vols fer, que t'ho produïm', però mai trobava el format. I en aquest cas, la música en directe va ser un al·licient, també la factura i la manera de fer de la NBC, en aquest cas de Jimmy Fallon, ho vaig veure molt atractiu. Em venia de gust portar-me aquest format i intentar adaptar-lo a Espanya, però els al·licients eren una banda en directe i amics actors, artistes i músics que vinguessin a deixar-se anar, a no donar-se importància.

Això em sembla important, perquè molta gent ens ha dit que no perquè segueixen a tenir-se aquest atreviment. És gent que ens ha dit 'no, jo sóc X i aquest és el meu personatge públic, canto aquest tipus de cançons amb aquest tipus de registre'. Hi ha gent que no s'atreveix i jo el que volia era que es veiés a gent que no es pren seriosament. Jo sempre estic en aquesta lliga, perquè en la meva vida intento no prendre'm seriosament a mi mateix ni moltes coses. Això és clau en els temps que corren, perquè la gent es pren molt seriosament.

Vas poder parlar amb el mateix Jimmy Fallon?

Sí, vam parlar per videoconferència. Vam tenir una xerrada prèvia, en la qual ell et ven la il·lusió perquè vagis a adaptar el seu format, la qual cosa és molt emocionant perquè ell és un referent per al món de l'entreteniment. I després va ser increïble, perquè en la segona reunió, quan ja havíem gravat el programa, estàvem parlant amb un dels productors i Jimmy Fallon, que no estava en la reunió, es va asomar en un segon pla i ens va dir 'ei, cabrons, heu fet un programa increïble. És la millor versió que s'ha fet al món. Enhorabona, tio, em robaràs el lloc'. Va ser molt divertit.

En un altre moment vam anar allà per veure el format i no ens va atendre. És una història llarga de contar. Gent ocupada, Nova York, en fi... I això que van ser ells els que ens van dir que anéssim, però bé, són coses de les grans dives[riu].

'That's my jam' va començar a Movistar Plus+ i ara està a TVE. T'esperaves aquesta segona vida del programa?

Movistar Plus+ no es va animar a fer una segona temporada, i que TVE s'atrevís em va semblar una bona notícia perquè és a la televisió en obert on veus el feedback real. A les plataformes mai acabes de saber si les coses funcionen o no perquè les seves dades són menys públiques. Em fa il·lusió saber com rep el públic en obert el programa.

Això suposa un canvi de xip? Abans l'habitual era que la vida d'un programa es limités a la seva cadena, però cada vegada és més comú veure formats que tenen una segona vida, com acaba de passar amb 'The Floor'...

Jo estic a favor d'aquests canvis. No m'agrada això de 'les cares de la cadena'. M'agrada que hi hagi varietat, que els formats i els presentadors es puguin moure. S'han donat molts casos, com '¡Boom!', 'La que se avecina', 'Pasapalabra'... Hi ha molts exemples de formats que han canviat de cadena i que el públic, si els busca, els rep igual.

A aquest pas et veiem fent de nou 'Ahora caigo'...

No, no, això ja va passar[riu].

Per què no t'agradaria tornar a fer-ho?

No et creguis, estic més a favor de crear coses noves que de la nostàlgia i de recuperar formats antics. Em sembla lamentable que set o vuit de les deu pel·lícules més vistes l'any passat fossin remakes, adaptacions de còmics, sagues o seqüeles. Anem a intentar crear coses noves, arriscades, fresques i noves que recuperar programes que ja estan fets. Mira com li ha anat a 'Caiga quien caiga', per exemple.

De fet, a tu no t'hem vist tornar a projectes que havies abandonat...

No, l'única vegada que ho he fet, que em feia molta il·lusió ha estat amb la pel·lícula "Camera Café", que reunia la banda i va ser molt emotiu. A mi em van oferir fer 'Caiga quien Caiga', 'Ahora Caigo', 'Camera Café' la sèrie...

Què creus que ha fallat en aquest últim 'Caiga quien caiga' perquè acabés tan aviat?

És molt complicat. Amb la nostàlgia passa això, que la gent té molt bon record del format original. Si el renoves i el canvies molt, malament, però si ets molt fidel al format original se't queda vell. A més, aquest format de reporters fent preguntes pel carrer ja els veiem a les xarxes i potser no sorprenen tant, el polític de torn també se les sap ja totes... No sé, hi havia coses que feien que el programa fos difícil de refrescar.

Durant la teva etapa a 'Ahora caigo' vas competir cada tarda amb 'Sálvame' i ara formareu part de la mateixa cadena...

A lo tonto, són 30 anys els que porto ja de carrera, així que no li dono la importància que li donava fa deu anys a aquesta classe de canvis. Ara gaudeixo tot més. Però em semblen bé aquests canvis i que es vagin provant coses.

T'animaries a convidar a algun d'ells a 'That's my Jam'?

Jo vaig intentar que Belén Esteban vingués a 'That's My Jam'. Ara està fent una parella molt graciosa i natural amb María Patiño. Això sí, espero que rebaixin una mica el to[a 'La família de la tele']. Una mica, perquè tampoc es pot desvirtuar el que són, però que es rebaixi una mica el volum, el crit. Això no és el que més m'agrada com a espectador, però a veure què tal funcionen aquí.

Si no tinguessin contracte de cadena, a quins companys d'Antena 3 t'agradaria veure a 'That's my jam'?

A Manel Fuentes fent una versió de Bruce Springsteen flamenca. Aquestes coses passen al programa.

De TVE veurem a Grison...

Sí. També li ho vaig proposar a David Broncano, però aquest no s'anima. Marc Giró seria fantàstic! Donaria molt de joc.

De totes les versions musicals de 'That's My Jam', quina diries que és la més inesperada?

[Pensa i crida Roger López, director del programa]

Roger López: "Com una ona", de Rocío Jurado, en versió reggaeton.

Arturo Valls: Aquesta la canta Eva Soriano. I Carolina Iglesias fa una balada de la cançó "Mayonesa" que està guapíssima.

Roger López: I Anibal Gómez ens va fer "The Final Countdown" versió copla.

Què tens pendent estrenar?

Tinc la segona temporada de 'El 1%', que la primera va tenir una acollida fantàstica i aquesta mola encara més. I d'aquí a poc comencem a gravar la cinquena edició de 'Mask Singer'.