El tens retrobament entre Rocío Carrasco i Marta Riesco a 'La Família de la Tele'

Tot i que semblava que el gran fitxatge era Isa Pantoja, 'La Familia de la Tele' es guardava un altre as sota la màniga. A pocs minuts de finalitzar la seva primera emissió, Rocío Carrasco apareixeria per sorpresa amagada sota un capgròs. Una aparició inesperada, que minuts després ha viscut un retrobament amb Marta Riesco.

Cal destacar que durant setmanes s'havia rumorejat el fitxatge de Rocío Carrasco per 'La Familia de la Tele'. No obstant això, a mesura que s'acostava l'estrena i no es coneixien detalls, tot apuntava que finalment no es faria realitat. Encara que ha estat durant l'estrena quan Rocío Carrasco ha reaparegut, sense voler tenir gaire protagonisme.

"Sempre va ser la meva família", es limitava a dir, abans de voler abandonar el set de 'La Familia de la Tele'. No obstant això, la reportera la parava i afegia unes paraules: "Vinc amb totes les ganes de l'univers, molt contenta, il·lusionada i anem a per totes".

| RTVE

Minuts més tard, abans de trobar-se amb la resta de membres de l'equip, Marta Riesco parava a Rocío Carrasco per viure una trobada en directe. "Jo, Rocío, que estic aquí, volia donar-te també la benvinguda a 'La Familia de la Tele'. El que és la vida...", li deia, mentre li donava dos petons. "Aquesta és la meva família, em puc anar?", es limitava a respondre la nova col·laboradora, fugint d'escena.

D'aquesta manera, tot apunta que el retrobament entre Rocío Carrasco i Marta Riesco podria ser una de les primeres trames de 'La Familia de la Tele'. Recordem que la reportera ja s'ha disculpat públicament amb la nova col·laboradora pel dany que li va fer en el passat, durant la seva relació amb Antonio David. No obstant això, tenint en compte la seva reacció en el retrobament, tot apunta que Rocío Carrasco no està per la labor de tenir bona relació.

Per tant, Rocío Carrasco s'uneix a l'equip de 'La Familia de la Tele',capitanejat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban. També participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés o Javier de Hoyos.