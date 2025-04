Paz Padilla anuncia el seu retorn a 'La que se avecina' amb una important novetat

Malgrat la seva sortida de Mediaset,Paz Padilla continuarà formant part del repartiment de 'La que se avecina' i ho farà per tot el que és alt. L'actriu, que interpreta l'estimada La Chusa, ha confirmat la seva presència en la nova temporada de la sèrie, actualment en rodatge a Madrid. No obstant això, aquesta vegada el seu retorn no serà testimonial, ja que promet ser un dels pilars de les noves trames.

"El meu personatge apareixerà en tots els episodis de la temporada", ha anunciat la mateixa Paz Padilla a través d'un vídeo a Instagram gravat des dels mateixos platós, on se la pot veure en ple procés de caracterització. Al clip, l'actriu comparteix moments del rodatge i mostra com es transforma en la inoblidable extoxicòmana, a la qual dona vida des de la novena temporada, estrenada el 2010.

Recordem que després de la seva abrupta sortida el 2022, després de ser acomiadada de forma fulminant de Mediaset, el futur de La Chusa a la sèrie va quedar a l'aire. No va ser fins al 2023, amb la seva readmissió a Telecinco, quan Paz Padilla va reprendre el seu paper, encara que amb una presència molt més discreta. Va formar part del grup d'okupes que primer van estar al pis de Noelia i després de Lola, però sense gran trama. Per tant, ara La Chusa, segons ha revelat la mateixa Paz Padilla, tindrà més pes en els nous capítols de 'La que se avecina'.

| Prime Video

D'aquesta manera, 'La que se avecina' tornarà a Prime Video amb els seus nous episodis previsiblement al novembre. De moment, l'única baixada confirmada és la de Fernando Tejero, que interpretava a Fermín Trujillo. "Crec que la vida són etapes i jo sento que del personatge de Fermín està tot explicat, que estic en un altre vaixell ara. Vull fer altres coses", va explicar l'actor, que era un dels pilars principals de 'La que se avecina'.

Cal destacar que l'última temporada de 'La que se avecina' va culminar amb l'edifici dividit en dues comunitats, amb Antonio com a president dels exteriors i Cristina dels interiors. També va tornar Yoli, que va estar present durant la temporada només per videotrucada, revelant que estava embarassada d'Òscar, que en la seva absència havia començat una relació amb Rebeca Ortiz. Justament també hi va haver un part, el de Carlota, fent avis a Amador i Maite. A més, Antonio va aconseguir el preuat llamàntol d'or gràcies a la gestió de Berta de l'empresa amb Bruno com a inversor, ja que necessitava justificar a Espanya els diners que tenia a l'estranger.