Eva González ('La Voz Kids'): 'No cal acostumar-se a ser líders'

Eva González es torna a posar per sisè any al capdavant de la nova edició de 'La Voz Kids'. La presentadora encapçala el talent show, que arriba aquest dissabte 3 de maig al prime time d'Antena 3. Una nova temporada que compta amb la incorporació d'Edurne i Manuel Turizo als ja veterans Lola Índigo i David Bisbal.

En una entrevista exclusiva per a TVeo, Eva González ens explica alguns dels secrets del nou de 'La Voz Kids'. La presentadora també valora si els nens senten pressió en el talent show, així com la pressió de les audiències.

Nervis davant l'estrena de la nova edició de 'La Voz Kids'?

Molt feliç perquè ja per fi dissabte podreu veure la feinada que hem fet perquè ha quedat una edició espectacular. Sempre la major novetat són els nens, els nostres talents, però aquest any venim carregadets. Tenim dos coaches nous, Edurne i Turizo, que han entès el format a la perfecció i s'han adaptat molt bé. No només avaluaven els nens, sinó que també els ensenyen moltíssimes coses, i això per a nosaltres és molt important.

Tenim els súper bloquejos, que ells diuen que no es piquen entre ells, però al final sí que ho fan. Tenim també una altra novetat xula que és el comandament de la playlist. Cadascun dels coaches ha triat una playlist que sigui important per a ell o per a ella en la seva vida i va deixant anar cançons. Algunes són més animades i les ballem, altres són més tendres i ens expliquen el perquè. És molt bonic perquè a través de la música podem conèixer també més els coaches.

| Atresmedia

Quin coach de 'La Voz Kids' és més competitiu?

Ells diuen que no són competitius, que la música, que els nens, però després al final es piquen entre ells. El més competitiu no sabria dir molt bé quin és, perquè depèn del moment. Si de sobte hi ha una veu que a un li agrada molt molt és capaç gairebé de vendre la seva ànima al diable per tenir-lo. És capaç de bloquejar el seu company i de tot. Els veiem a cadascun en el seu moment.

Com és la teva experiència fora de càmeres amb els coaches? Tens alguna anècdota?

Anècdotes en tenim moltíssimes perquè nosaltres convivim també fora de càmeres. Ells estan en una zona que li diem l'apartament on mengen junts i també són les reunions i els camerinos. A mi m'agrada sempre passar-me a veure'ls i tenim molts moments dels quals estem junts, riem i gaudim un munt. I amb les noies sempre parlem dels nostres outfits, si portem el mateix color, ens fem fotos... Ens divertim molt la veritat.

| Atresmedia

Si poguessis quedar-te amb un dels quatre coaches de 'La Voz Kids' a qui escolliries?

Això és com preguntar-li a una mare amb quin fill es quedaria. Cadascun té la seva cosa especial i jo no podria quedar-me amb un sol. Està clar que porto molts anys al costat de David Bisbal, que l'estimo moltíssim. Al final és el més veterà i amb qui més anys he compartit, però al final tots són especials. A Lola Índigo l'adoro; a Edurne que no la coneixia i he pogut conèixer-la aquest any és una nena que m'ha encantat, és super tendra, súper dolça, és súper professional. Manuel Turizo em té enamorada amb el seu accent colombià. Cadascun és especial en si mateix.

Creus que els nens senten pressió en la competició?

No, fixa't que no, els nens, a part de l'equip psicològic que tenim per donar-li suport, perquè entenguin que això és jugar a la música i cal gaudir l'experiència. A part venen molt ben ensenyats de casa, molt ben educats en que gaudeixin l'experiència. Quan es posen a plorar perquè se'n van no és perquè se'n vagin del concurs, sinó perquè no seguiran amb l'experiència.

No pensen tant en la seva carrera musical perquè realment això és un inici, no defineix la seva carrera musical com pot ser a 'La Voz' adults. Això és l'inici perquè ells descobreixin que realment volen seguir dedicant-li hores a això. Si és només un hobbie o si s'ho prenen com una carrera el dia de demà, però de veritat és que ells s'ho passen també al campament que tenim, ballant, cantant, estant amb els coaches. Compartim molt de temps amb ells. El plató de 'La Voz' imposa molt, dit fins i tot pels coaches quan pugen a l'escenari, i llavors ens familiaritzem molt amb això abans perquè els nens estiguin el menys nerviosos possible.

Òbviament estan nerviosos, com no ho estaríem tots en una situació així, però s'ho prenen molt bé, perquè no ho viuen com una competició, sinó com una experiència. D'això s'encarreguen els pares, que són meravellosos en la immensa majoria dels casos, i l'equip sencer, tant redacció, com producció, els cuidem tots molt i per descomptat també hi ha una psicòloga.

Com ho segueixes vivint tu amb les famílies al backstage?

Sembla que es presenta el meu fill. Jo no sé el que passarà en l'any, no ho sap ningú, i és molt emocionant. El que volem sempre és que ho gaudeixin molt els nens i que s'ho passin molt bé. De vegades quan no es gira jo m'enfado. Està clar que ells tenen el seu criteri i vull formar un bon equip i els nens s'ho prenen molt bé, que és el més important. L'experiència de 'La Voz' no és només arribar a les audicions i que et triïn o no, sinó que tot el procés de càsting, tot el que viuen en plató, tot és molt bonic.

| Atresmedia

Segueixes estant pendent de les dades d'audiències després de tants anys d'èxit de 'La Voz'?

Sempre ha estat molt important per a mi donar-ho tot en el programa i després l'espectador té dret d'escollir veure'ns a nosaltres o una altra oferta molt televisiva. No és una cosa que a mi em tregui la son. Clar que m'importa, com a tots. Si hem fet una feina bonica, que jo considero que sí, i hem donat tot pel camí, tothom vol que la gent ho vegi, i siguem líders. Però no cal acostumar-se a ser líders tampoc perquè en qualsevol moment el gust de l'espectador pot canviar i no passaria res, és totalment lícit. Nosaltres els que hem de quedar-nos tranquils i és amb el que jo em quedo molt tranquil·la és d'haver-ho donat tot i de fer un programa tan bonic, tan familiar, tan espectacular, com és 'La Voz'.

Ja tens la mirada posada en les pròximes edicions de 'La Voz'?

Ja mateix comencem de nou, la maquinària no para. Ja estem buscant nous talents, el càsting està obert, així que en breu comencem a posar en marxa tots els engranatges de 'La Voz'.