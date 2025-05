Belén Esteban: 'M'agradaria guanyar en Jorge Javier i la Sonsoles Ónega'

Belén Esteban aterra a les tardes de La 1 com a col·laboradora especial de 'La Familia de la Tele'. La col·laboradora formarà part d'aquest nou format de crònica social presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand. Un nou projecte que arriba després de la seva abrupta sortida de Telecinco després de la cancel·lació de 'Sálvame' i els mesos a 'Ni que fuéramos' a Ten.

En una entrevista per a TVeo, Belén Esteban ha explicat com afronta el repte de saltar a RTVE amb 'La Familia de la Tele'. La col·laboradora parla d'aquesta etapa, mostrant-se segura del seu èxit contra Jorge Javier Vázquez i Sonsoles Ónega.

Et fa respecte arribar a RTVE? És una cosa que et fa una mica de vertigen?

He anat una vegada al Pirulí i dues vegades a Prado del Rey, i és meravellós. M'ha sorprès moltíssim per bé. Quan vaig entrar per primera vegada a Prado del Rey vaig pensar que era una ciutat, no hi havia anat mai i vaig quedar al·lucinada. Estic molt emocionada i molt il·lusionada, crec que el que ve serà un bombazo, serà una cosa tan sorprenent que flipareu. Bé, fliparem tots.

| RTVE

Ja t'han explicat com serà 'La Familia de la Tele'? T'han dit el que faràs?

No, encara que no t'ho creguis, no en tinc ni idea. Jo sóc copresentadora. M'agrada això de col·laboradora especial, però no sé què és. Encara que no ho cregueu, no ens han ensenyat ni el plató perquè volen que tot sigui sorpresa. Nosaltres, com sabeu, som molt expressius. Fins al mateix estrena no veurem res, però s'està muntant una de molt grossa.

Com va ser aquesta trucada de TVE? Com va sorgir el vostre fitxatge?

Nosaltres vèiem coses publicades, i va arribar un moment en què María Patiño i jo vam parlar i vam dir... 'hem de parlar amb els caps'. Quan va arribar el dia, ens van ficar al despatx i ens van explicar la notícia, però encara no estava tancat i no volíem dir res fins que estigués signat. En aquell moment vaig mirar a María, ella em va mirar a mi... Óscar Cornejo i Adrián Madrid ens miraven i va ser molt emocionant.

També perquè anem a la televisió de tots, i el nostre nom ho diu tot: 'La Familia de la Tele'. És el que volem fer, que la gent se senti molt identificada amb nosaltres. Sé que hi haurà moltes sorpreses, que coneixerem coses d'Espanya, les seves costums, la seva gent... i sé que serem molts.

| RTVE

Canviareu el to? Us han dit alguna cosa que no podreu fer a RTVE pel fet de ser una cadena pública?

A nosaltres el que ens han dit és que farem alguna cosa de cor, però també moltes altres coses més. El programa no se centrarà només en el cor, hi haurà moltes coses.

Se li diu "el nou 'Sálvame'", però no es pot fer el 'Sálvame' de Telecinco a La 1...

A mi, a dia d'avui, no m'han dit res, però a veure... A 'Sálvame' un s'aixecava, un altre se n'anava... aquí no, no. Però a mi no m'han donat un llibre amb notes. Alguna discussió hi haurà, però intentarem mantenir la calma.

Kiko Hernández s'ha quedat a 'Tentáculos' i torna Victor Sandoval. Com valores aquests canvis?

Estic molt feliç per Victor Sandoval perquè l'estimo moltíssim. Cal saber-lo conèixer, perquè és com jo, se'ns va l'olla, però no és dolent. El que va passar amb ell a 'Ni que fuéramos' no passarà a La 1. Respecte a Kiko Hernández, em fa molta pena que es quedi a 'Tentáculos', però crec que és necessari que estigui allà. M'encantaria que vingués a La 1.

| Canal Quickie

Comentava María Patiño que li fa una mica de por el salt a la televisió pública. A tu també?

No, jo estic molt tranquil·la. Em farà por el primer dia fins que vegi tot com és, com estaré... Però no, por no em fa. Jo confio molt en RTVE per aquesta oportunitat que ens ha donat. Confio molt en el nostre equip, estem treballant conjuntament.

I què opines d'aquella gent que pensa que la televisió pública no pot abraçar la premsa del cor?

L'únic que els dic és que vegin el programa. Jo respecto que el puguin criticar, que segur que passarà i ho puc fins i tot arribar a entendre. Però m'agradaria que ho fessin quan veiessin el programa, perquè potser els sorprèn per bé. Em fa il·lusió que passi com amb Broncano, no us enganyaré.

Com afrontaràs les noves crítiques de la vostra arribada a RTVE?

Si hi ha crítiques, cal aprendre d'elles. El que no m'agradaria és que ens etiquetessin i que per estar a la televisió pública es preguntessin què fa aquesta gent aquí, o què pintem. Nosaltres estem treballant i hi ha una cosa molt senzilla que la té tothom i que es diu comandament a distància. Jo sé com és aquest equip, i sap fer molt bona televisió. Abans veníem i encara no sabem res, l'únic que penso és que em posaran una cuina.

| Europa Press

Tens alguna por a les crítiques polítiques, que per estar a la televisió pública se us fiqui en l'agenda política?

No he pensat en això. També els polítics ens poden criticar?

I pot arribar fins al Congrés...

Doncs mira, m'encanta que els polítics vegin el meu programa. És una cosa que s'accepta. Però quan critiques alguna cosa, l'has de veure.

Competiràs amb Jorge Javier Vázquez, que passa de ser amic i company teu, a competència directa...

I amb Sonsoles! Això em posa una mica... Crec que totes les competències són bones, de veritat ho dic.

T'agradaria guanyar-lo en audiències?

Sí, m'agradaria guanyar a Jorge Javier Vázquez i a Sonsoles Ónega també. No us enganyaré ni mentiré.

I creus que guanyareu a 'El Diario de Jorge' i a 'Y ahora Sonsoles'?

Jorge està fent molt bones dades... Per la part que em toca sí que m'agradaria guanyar, però el programa de Jorge Javier m'agrada i no ho dic amb maldat. Hem treballat tants anys junts, que ara competir... com canvia tot! A Sonsoles també li tinc molt afecte.

| Europa Press

Has parlat amb ell?

Parlem, però ara mateix no he tingut temps, encara que està tot molt bé amb ell. No parlem habitualment, però tampoc tenim mala relació. Jo ja tinc la meva vida i de tant en tant sí que parlem, però no ens truquem cada setmana. No hi ha mal rotllo, jo li desitjo que li vagi bé i estic segura que ell també m'ho desitja a mi.

Creus que la vostra arribada a RTVE significa callar boques a alguns rostres de Mediaset?

Quan va passar el que va passar, sí que tenia enuig, però a dia d'avui em dona exactament igual. El que sí que és una passada és que estiguem a RTVE.

Has superat completament l'etapa de Mediaset i el final de 'Sálvame'?

L'aturada de 'Sálvame' a mi em va venir bé, el que no em van agradar van ser les formes, però és que és el mateix de sempre... les coses es van fer així, i ja està. De primeres em vaig enfadar molt perquè ens vam assabentar en directe. És com si et truca el teu cap i et diu 'escolta, d'aquí a deu dies no vinguis, que et faig fora'. Però de veritat desitjo que a tothom li vagi bé.

| RTVE

Veus Telecinco?

De Telecinco veig 'Supervivientes'. I veig 'Espejo Público' també, però ara veig 'Mañaneros'[riu]. Ara tiro per lo meu.

Creus que hi ha por a Mediaset davant la vostra arribada a La 1?

No ho sé. Ells ens coneixen, però no sé... No et puc dir, i no ho he arribat a pensar.

Com és la Belén Esteban que arriba a La 1 després de tots aquests anys treballant en televisió? Estàs més serena?

És una Belén Esteban que ha canviat en molts aspectes, però el que no ha canviat és la seva essència, en ser qui vull ser. Sóc la mateixa Belén Esteban que va entrar fa 20 anys a la tele, però he après moltes coses.

Diries que aquest projecte arriba en el moment perfecte per a tu?

Sí. Si a mi fa un any em diuen això, jo no m'ho hauria cregut.

| RTVE

Fa un parell d'anys, abans que cancel·lessin 'Sálvame', vas dir que et retiraries de la tele quan acabés el programa. Tant ha canviat la història?

M'hauria retirat amb 'Sálvame', però sóc una tia superindependent, la casa en deu dies se'm cau a sobre, i m'encanta la meva feina, m'encanta la tele. Em vull jubilar en algun moment, però la televisió forma una part molt important de la meva vida. A més, faig el que m'agrada fer i amb la gent que ho vull fer.

Ara que se t'han obert les portes de RTVE, et planteges participar en un altre tipus de programes com 'MasterChef', 'Bake off', tornar a ballar...?

M'encantaria ballar, però és que amb la cama... Com a col·laboradora, sí, és clar. Jo encantada, però imagina't jo a 'MasterChef'... Sé fer escudella, però quan em demanin alguna cosa gourmet jo no en tinc ni idea.

Et vas postular a donar les Campanades quan vas anar a 'La Revuelta'...

I ho segueixo fent. Amb Lalachus, Broncano i María Patiño.