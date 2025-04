Movistar Plus+ posa data d'estrena a 'Los sin nombre', nova sèrie de Pau Freixas.

Movistar Plus+ continua apostant per Pau Freixes i anuncia l'arribada de 'Los Sin Nombre'. Es tracta d'un thriller psicològic amb tocs paranormals de sis episodis que adapta la novel·la de Ramsey Campbell. 'Los Sin Nombre' s'estrenarà complet a Movistar Plus+ el pròxim 26 de juny.

'Los Sin Nombre' narra la història de Claudia, una dona que perd la seva filla Àngela de manera traumàtica per descobrir, anys després, just quan comença a recuperar-se del trauma, que potser la seva filla encara sigui viva. "Mama, sóc jo, Àngela. Si us plau, vine a buscar-me!". Aquesta és la frase esgarrifosa que Claudia escolta per telèfon i que li donarà esperances.

Claudia recorrerà llavors a Salazar, l'inspector que va portar el cas després de la desaparició. També a Laura, la jove a qui Àngela, una nena especial amb un estrany do, va salvar la vida després d'un greu accident de trànsit. Junts seguiran la pista de la petita a través de misteriosos llocs que amaguen una veritat aterridora.

| Movistar Plus+

Protagonitzen la sèrie Miren Ibarguren ('Supernormal'), Rodrigo de la Serna ('La casa de papel') i Milena Smit ('El hoyo 2', 'Madres paralelas'). Completen el repartiment Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Bastien Ughetto, Valentina Gaya-Alicia Bravo, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga i Francesc Garrido, entre molts altres.

A més de Barcelona, han format part de les localitzacions de 'Los Sin Nombre' municipis com Calders, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat o Esparreguera. També L'Hospitalet de Llobregat, Lliçà d'Amunt, Seva, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. Altres escenaris són Vidrà a Girona i Poble Nou del Delta a Tarragona.

"'Los sin nombre' és un thriller amb petits tocs sobrenaturals. Encara que podríem dir que planteja si els miracles existeixen, del que realment parla la sèrie és de la necessitat de les persones de creure en alguna cosa", ha explicat Pau Freixes, creador de la sèrie.

"Els guions de Pol són addictius i plens de personalitat, i la visió de Pau sobre la història ens va captivar des del primer moment. Té tots els ingredients que busquem en una sèrie: punt de vista, ambició artística i desig d'arribar a un gran públic", afegeix Fran Araújo, productor executiu a Movistar Plus+.