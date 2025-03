'Per què ens feu fora?': així ha estat el comiat definitiu de 'Caiga quien Caiga'

'Caiga quien Caiga' ja s'ha acomiadat definitivament de Telecinco després de tan sols set setmanes en emissió. El format va tornar presentat per Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista, però no ha aconseguit en audiències. Aquest diumenge 2 de març, 'Caiga quien Caiga' s'ha acomiadat definitivament dels espectadors de Telecinco.

"Durant les set setmanes que ha durat aquesta temporada han passat moltíssimes coses. Anem amb 'Caiga quien Caiga' en números", deia Santi Millán uns minuts abans del seu final. D'aquesta manera, han repassat les seves pròpies xifres: 7 programes, 45 dies, 10 reporters, 75 reportatges, 1001 persones diferents, 6 ulleres, una d'elles a la Reina Letícia; 580 minuts d'emissió amb 14 acudits sobre Pedro Sánchez, 12 amb Mazón, 10 amb Feijóo i 21 vegades amb el friki de Pablo González Batista, han estat algunes dades del format.

"Un equip en el qual treballen 91 talentoses persones amb les quals tant de bo coincidim aviat", acabava el vídeo de comiat de 'Caiga quien Caiga'. "Gran treball, nois, moltíssimes gràcies per no haver posat els números d'audiència, tot un detall", deia Santi Millán. "Hi ha un munt de coses que no es poden comptabilitzar, com les ganes, l'esforç i el talent de tota aquesta gent que està al plató, darrere de les càmeres, els nostres reporters, per què ens feu fora? Per què ens han cancel·lat?", reaccionava Lorena Castell.

| Mediaset

D'aquesta manera, Santi Millán deia adeu definitivament al programa de Telecinco: "Fins aquí 'Caiga quien Caiga'". "No parlarem de com de guai ha estat treballar junts?", deia amb humor Pablo González Batista. A més, Lorena Castell animava a tots els reporters, presents darrere de les càmeres, que entressin al plató.

"Moltíssimes gràcies per ser-hi, gràcies Fez, gràcies Pablo, ha estat tot un honor. Ens veiem als bars. Això ha estat 'Caiga quien Caiga', fins aviat", concloïa Santi Millán.

Recordem que 'Caiga quien Caiga' no ha aconseguit funcionar en audiències en el prime time de Telecinco. El format va arribar a la nit de diumenge, retallant minuts al debat de 'Gran Hermano', amb un 9% de share i 1.128.000 espectadors. No obstant això, la setmana passada, en el seu penúltim programa, marcava mínim amb un 6,6% i 780.000 fidels.