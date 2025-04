Antena 3 posa per fi data d'estrena a 'Traitors' amb anònims i Juanra Bonet

'Traitors', un dels majors èxits internacionals de l'entreteniment dels últims anys, ja té data d'estrena per a la seva arribada a Antena 3. El programa que ja ha arrasat a tot el món, amb més de 30 adaptacions en diferents territoris, aterra amb Juanra Bonet com a presentador. Ho farà el pròxim dimecres 7 de maig a les 22:50h, després de 'El Hormiguero'.

Estratègia, tensió, misteri i conspiració són els elements clau d'aquest joc d'estratègia que protagonitzen 18 jugadors que lluitaran per continuar en la competició. D'edats compreses entre els 23 i 63 anys, en aquest grup de jugadors trobem un ex paparazzi, una creadora de contingut, un expolític, "l'home més fort d'Espanya". També una jutgessa internacional de gimnàstica rítmica o el creador d'algunes de les campanyes publicitàries més famoses dels últims anys.

Junts, viuran en un monestir en què tindran un objectiu molt diferent depenent del rol que desenvolupin en aquest joc.

Des que nasqués als Països Baixos el 2021, el format ha viatjat per països com Austràlia, EUA, Alemanya, Irlanda, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia, Canadà, Finlàndia, França (el millor estrena dels últims 4 anys) o Regne Unit (programa de TV més vist el 2024 amb 9 milions d'espectadors). En les seves adaptacions ha comptat amb edicions d'anònims i de famosos. A Espanya, Atresmedia produeix aquesta edició amb anònims.

'The Traitors' va ser creat i desenvolupat per Marc Pos i IDTV, en cooperació amb la unitat creativa RTL. Distribuït per All3Media International, 'Traitors Espanya' estarà produït a Espanya per Atresmedia en col·laboració amb Gestmusic (Banijay Iberia). El format estarà disponible també per als usuaris d'atresplayer.

Així és la mecànica de 'Traitors'

A 'Traitors', 18 concursants conviuen en un castell dividits en grups: un format per 'fidel' i un altre per 'traïdors' la identitat dels quals només coneixen ells mateixos. L'objectiu dels 'fidel' és descobrir els 'traïdors', i el d'aquests, mantenir ocult el seu rol. A més, han d'acabar amb els seus contrincants mentre els fan creure que estan en el mateix bàndol.

Per a això, cada jornada, 'fidel' i 'traïdors' es reuneixen al voltant d'una taula rodona on voten quin concursant ha de ser desterrat del castell i, per tant, ser eliminat de 'Traitors'. Durant la deliberació, cada concursant exposa individualment els motius o indicis pels quals creu que tal o qual persona és 'traïdora', i tracta de convèncer la resta que votin el mateix que ell. Els 'fidel' voten "a cegues", mentre que els traïdors intenten eliminar el 'fidel' que més els interessa en cada moment.

Cada nit, després de la taula rodona, els traïdors es reuneixen en el conclave per assassinar un dels fidels, que ja no veurà l'alba en el programa. Tots han de treballar en equip per superar diverses proves amb un doble objectiu. El primer, sumar diners al premi final; i el segon, optar a l'escut que els dona immunitat davant l'assassinat dels 'traïdors'.