Antena 3 pren la decisió més important sobre el futur de 'Mask Singer'

Atresmedia ha pres una decisió esperada per molts seguidors de 'Mask Singer: adivina quién canta'. El passat mes de desembre tancava temporada el guessing show presentat per Arturo Valls amb la victòria d'Abraham Mateo. No obstant això, fins al moment es desconeixia el futur de 'Mask Singer: avidina quién canta' a Antena 3.

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva El Confi TV, Atresmedia ha tancat la renovació de 'Mask Singer: adivina quién canta' per a una cinquena edició. Les gravacions es duran a terme al llarg d'aquest 2025, encara que encara no s'ha definit si serà en el primer o segon semestre de l'any.

No obstant això, es desconeix quan veuran la llum els nous lliuraments. Recordem que l'última temporada va ser gravada a l'octubre de 2023, però no es va emetre fins un any després, descansant 15 mesos entre temporades. Es tracta d'una estratègia que Antena 3 es pot permetre tenint en compte el bon moment en audiències que travessa.

| Atresmedia

El retorn del reeixit concurs de màscares i famosos arriba després d'una quarta edició que va aconseguir liderar la seva franja en set de les seves vuit emissions. El programa presentat per Arturo Valls es va acomiadar de l'audiència l'11 de desembre passat, signant la seva millor dada de la temporada i superant el 16% de quota de pantalla.

Encara que encara no s'ha fet oficial, s'espera que Arturo Valls torni a posar-se al capdavant de 'Mask Singer en la seva cinquena edició. Malgrat el seu salt a La 1 amb 'That's my jam', la seva excel·lent relació amb Atresmedia fa que la seva continuïtat sigui pràcticament un fet. De fet, Arturo Valls té previst tornar a la cadena per gravar la segona temporada de 'El 1%'.

Quant als investigadors, encara és una incògnita el seu futur, tenint en compte que en totes les edicions hi ha hagut moviments. Els únics que s'han mantingut des del principi han estat Javier Calvo i Javier Ambrossi, que previsiblement seguiran a 'Mask Singer'. En l'última edició van estar acompanyats d'Alaska i Ana Milán, que van substituir Ana Obregón i Mónica Naranjo, que al seu torn van suplir el buit de José Mota i Paz Vega.