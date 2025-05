Audiències: 'The Floor' lidera davant la caiguda de 'La Nit dels Rècords' i 'Traïdors'

La quarta setmana de 'Traitors' no remunta amb un pobre 7,6% i 563.000 fidels a Antena 3. Per la seva banda, 'La Noche de los Récords' cau dos punts de quota a Telecinco fins a un fluix 7,8% i 543.000 seguidors. D'aquesta manera, el lideratge en audiències continua a 'The Floor', que baixa cinc dècimes fins a un 11,6% i 1.010.000 espectadors a La 1.

'Los Gipsy Kings' s'acomiada de Cuatro amb un 6,8% i 531.000 televidents: puja a un 8% entre el públic femení. A més, 'Apatrullando' també s'acomiada mantenint-se en un 5,2% i 454.000 seguidors a laSexta.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' lidera en audiències amb la visita d'Elsa Pataky amb un gran 16,1% i 1.921.000 fidels des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' és la segona opció de la seva franja baixant a un 10,6% i 1.254.000 espectadors a La 1. 'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un escàs 8,3% i 1.000.000.

'La Familia de la Tele' marca mínim en el seu contenidor

| RTVE

'La Familia de la Tele' marca mínim en el seu contenidor amb un 8,4% i 638.000: el primer bloc es queda en un fluix 6,6% i 553.000 i un 5,7% i només 405.000 seguidors en el segon. Per tant, el lideratge en audiències continua a 'Y ahora Sonsoles', que es manté en un bon 10,9% i 780.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' baixa de nou del doble dígit en audiències en obtenir un 9,3% i 637.000, mentre 'Tardear' segueix en un pobre 9% i 714.000 espectadors.

'Todo es Mentira' aconsegueix la seva tercera millor quota de l'any amb un estupend 8% i 651.000 espectadors a Cuatro. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora es manté bé en audiències a La 2 amb un 3,8% de share juntament amb 284.000 fidels.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,2% i 1.233.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,3% i 916.000. Just abans, 'Valle Salvaje' segueix amb bons resultats i lidera amb un 10,9% i 798.000 fidels.

'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un estratosfèric 21% juntament amb 1.732.000 a Antena 3.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (14,1% i 296.000) es manté en audiències a Telecinco, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,4% i 436.000), que puja al 20,2% en target comercial. No pot amb 'Aruser@s', que continua fort a primera hora del matí des de laSexta amb un gran 19,6% i 397.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un escàs 10,9% i 246.000 seguidors, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa a Antena 3.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 28 de maig amb un estupend 13,6%. La 1 amb un 9,6% és la segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 8,9%. Per la seva banda, laSexta està per sobre de Cuatro.

Aquest dimecres, el 58,4% de la població, el que suposa 27,4 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2,4 hores de mitjana per persona.