Arturo Sancho es queda sense paraules després d’una revelació inesperada a ‘La Promesa’

La revelació del sergent Burdina ha deixat glaçat en Manuel, personatge d'Arturo Sancho. Aquest dijous 29 de maig a les 18:20h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Teresa va explicar a Petra i Rómulo l'atac d'Eugenia al capità de la Mata i es van preocupar. María Fernández va notar que la germana de Cruz semblava confosa, però Leocadia la va convidar a fer una passejada pel poble. A més, Rómulo i Emília semblaven haver solucionat les seves diferències i, inesperadament, es van apropar més que mai.

Adriano va escoltar Petra i les cuineres parlant d'ell a l'esquena i va tenir un enfrontament amb Lisandro. Curro li va dir a Pía que ja sabia qui havia matat la seva germana. El sergent Burdina va informar Manuel que havia investigat el que li havia dit Toño i va descobrir que tot era mentida.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va promitjar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset comunitats.

Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',la revelació del sergent Burdina ha deixat glaçat en Manuel, personatge d'Arturo Sancho, que decidirà seguir una estratègia completament inesperada amb Toño. Inesperat era que les maragdes de joieries Llop fossin falses, per la qual cosa Curro i Lope es veuran de nou en un carreró sense sortida. Una sortida a Luján no evita que Eugenia es lliuri dels plans de Leocadia i Lorenzo per tornar-la boja.

Petra continua amb el seu canvi de personalitat a millor. El problema és que els seus companys continuen sense acabar de creure-s'ho. Increïble serà el que Alonso exigirà a Adriano quan s'assabenti de l'últim enfrontament del noi amb el Duc de Carvajal i Cifuentes.