Audiències: 'Supervivientes' lidera amb una pujada davant del nou màxim de 'That's my jam'

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències a Telecinco pujant 1,5 punts de quota fins a un gran 20,8% i 1.351.000 espectadors. L'espai presentat per Carlos Sobera a Telecinco supera el 33% de share en els seus minuts finals. 'That's My Jam' amb Arturo Valls puja 1,2 punts fins a un nou màxim a La 1 amb un bon 10% i 931.000 televidents.

A més, la sèrie turca 'Renacer' aconsegueix un escàs 9,8% i 777.000 a Antena 3. Per la seva banda, 'Código 10' baixa després del seu màxim de temporada a un bon 6,7% i 462.000 fidels a Cuatro.

'El Hormiguero' de Pablo Motos, per la seva banda, lidera en audiències com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un estupend 14,5% i 1.800.000 espectadors des d'Antena 3. Deixa com a segona opció 'La Revuelta' de David Broncano, que marca un correcte 12,1% i 1.497.000 a La 1.

'La Família de la Tele' baixa després del seu màxim

| RTVE

'La Família de la Tele' baixa després del seu màxim el dia anterior a un 7,3% i 622.000 en el seu primer tram i un 6% i només 438.000 seguidors en el segon. Per tant, el lideratge en audiències continua a 'Y ahora Sonsoles' amb un bon 10,6% i 729.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' continua fluix en audiències amb un 9,3% i 637.000, mentre 'Tardear' continua malament amb un 9,2% i 733.000. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora puja al seu segon màxim històric amb un estupend 4,5% i 335.000 a La 2.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,1% i 1.143.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,5% i 920.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' puja i lidera en audiències a un 10,9% de share i 797.000 espectadors.

Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa amb la seva millor dada de la temporada amb un gran 22,1% i 1.848.000 fidels des d'Antena 3. A més, 'Aquí la Tierra' compleix 11 anys per sota del doble dígit amb un 9% i 777.000 fidels a La 1.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (14,3% i 300.000) puja en audiències. Un cop més, 'Aruser@s' lidera el primer tram del matí amb un fantàstic 17,1% i 347.000. 'Mañaneros' continua en forma en marcar un estupend 12,2% i 345.000 espectadors, just després de 'La Hora de La 1' (13,4% i 259.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' continua bé en audiències fins a un 13,6% i 321.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,6% i 1.668.000 des d'Antena 3.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 27 de maig amb un 14,2% de share. Telecinco aconsegueix la segona posició amb un estupend 11,3%, mentre La 1 es queda en un 9,9% com a tercera. laSexta torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista.

Aquest dimarts, el 59% de la població, el que suposa 27,7 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2,7 hores per persona.