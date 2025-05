Audiències: Antena 3, líder i l'única que puja, a punt de tancar maig en rècord

Antena 3 està a punt de tancar el mes de maig amb xifres històriques que consoliden la seva posició com a líder indiscutible. Tot i els canvis de graella a La 1 o l'imbatible 'Supervivientes' a Telecinco, la cadena d'Atresmedia continua liderant sense rival, governant el 85% dels dies del mes. Una hegemonia que també portarà Antena 3 a tancar ben aviat el seu quart curs consecutiu de lideratge.

D'aquesta manera, al maig, Antena 3 ha assolit un 13,2% de quota, el seu millor resultat des de maig de l'any passat, fet que suposa també un creixement de set dècimes respecte a l'abril. Amb aquest resultat, Antena 3 se situa 3,4 punts per davant de Telecinco (9,9%) i 2,7 punts per sobre de La 1 (10,5%). Aquesta fita li permet encadenar deu mesos consecutius com a líder mensual, consolidant la seva posició al mercat.

Un dels pilars fonamentals d'aquest èxit ha estat, novament, el prime time. En la franja més cobejada del dia, Antena 3 ha assolit un 13,9% de quota, la seva millor marca des de setembre de l'any passat. Aquesta xifra li ha permès imposar-se amb contundència a Telecinco (9,6%), ampliant la diferència a la franja estel·lar a 4,3 punts de diferència.

| Atresmedia

Un dels programes clau per a aquest resultat ha estat 'El Hormiguero', que aquest mes de maig, entre el 19 i el 22, ha aconseguit la seva millor setmana de l'any amb més de 2,1M de seguidors de mitjana, un 16,8% i 4.728.000 espectadors únics. De fet, el passat dimecres 21, 'El Hormiguero' va aconseguir el seu major avantatge històric en coincidència contra 'La Revuelta', amb Pablo Motos 6,3 punts (18,4% vs 12,1%) per sobre de David Broncano.

També és destacable el gran èxit de 'Tu Cara Me Suena' la nit de divendres, que en la seva darrera emissió va arrasar amb un grandiós 21,9% i 1.773.000 espectadors. El talent show de Manel Fuentes va superar els seus rivals en 10,6 i 14,9 punts. I és que 'Tu Cara Me Suena' no ha baixat del gran 20% de quota en tota la temporada.

No obstant això, Antena 3 també ha destacat aquest maig, com sempre, amb el seu entreteniment en day time gràcies a 'La Ruleta de la Suerte' i 'Pasapalabra'. De fet, el concurs de Roberto Leal va batre aquest dimecres el seu millor registre a la tarda en dos anys, des de juny de 2023, amb un estratosfèric 22,1% de quota de pantalla. 'Pasapalabra' va aconseguir aquest dia una distància de més de 14 punts sobre els seus competidors.

| Atresmedia

En day time, Antena 3 també triomfa amb la ficció, amb 'Sueños de libertad' com la sèrie més vista un mes més. La sèrie reuneix una mitjana d'1.210.000 espectadors juntament amb un 13,8% de quota, el seu millor resultat des de fa més d'un any, des d'abril de 2024. A més, va tancar la seva millor setmana històrica, entre el 12 i el 16 de maig, amb un 14,3% de share de mitjana.

Pel que fa als informatius, Antena 3 manté la seva hegemonia amb els espais de notícies més vistos de la televisió. Antena 3 Noticias 2, per exemple, el passat 12 de maig va aconseguir màxim de temporada amb un 20,8% de quota i 2.323.000 espectadors, sent el seu millor resultat des de juny de 2023.