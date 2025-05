El nou projecte de Pepe Ribagorda a Mediaset després de la seva sortida dels informatius

Vuit mesos després de la seva sortida forçada de Informatius Telecinco,Pepe Ribagorda té un nou projecte a Mediaset. Juntament amb Ángeles Blanco, el periodista serà el conductor de la I edició dels Premis Planes Gourmet, guardons creats per Mediaset Espanya en col·laboració amb AGR Food Marketing, consultora i agència de comunicació especialitzada en el sector alimentari amb 40 anys de trajectòria.

Aquests premis neixen per posar en valor la gastronomia nacional i els seus productes, destacant la qualitat, diversitat i impacte cultural i turístic del sector gastronòmic. La gala de lliurament de premis tindrà lloc el proper dijous 29 de maig al Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid. Aquesta reunirà xefes, sommeliers, gastrònoms, periodistes especialitzats i cares conegudes del sector gastronòmic i de la comunicació.

Per tant, Pepe Ribagorda assumeix aquest nou projecte, després de mesos allunyat de les pantalles. A més, els Premis Planes Gourmet també suposen el seu retrobament amb Ángeles Blanco després de més d'una dècada compartint Informatius Telecinco el cap de setmana.

| Mediaset

D'aquesta manera, els Premis Planes Gourmet són els primers premis gastronòmics nacionals organitzats per un grup audiovisual. Aquests comparteixen filosofia amb 'Planes Gourmet', espai gastronòmic de Cuatro que combina entreteniment i divulgació en els seus continguts amb el producte gourmet com a principal protagonista. A més, reconeix la riquesa culinària espanyola i la seva influència com a destinació turística.

A través de nou categories, es premiaran accions innovadores, projectes sostenibles, experiències turístiques culinàries i productes emblemàtics que han contribuït a posicionar Espanya com a referència internacional de la bona taula. Mitjançant aquesta iniciativa, Mediaset Espanya i AGR Food Marketing refermen el seu compromís amb la difusió dels valors de la gastronomia nacional. A més, reten homenatge a aquells que, amb passió i creativitat, converteixen la cuina en una experiència que uneix i representa el nostre país dins i fora de les seves fronteres.

Un equip d'experts gastrònoms, en què figuren Rogelio Enríquez, president de l'Acadèmia Madrilenya de Gastronomia; Susi Díaz, propietària i xef del restaurant ‘La Finca’ d'Elx amb una estrella Michelin des de 2006 i tres sols Repsol al seu palmarès; Marían Martínez, directora del restaurant ‘El Cenador de Amós’ de la localitat de Villaverde de Pontones que el 2019 es va convertir en l'únic restaurant de Cantàbria amb tres estrelles Michelin; i Manuel Villanueva, exdirector general de Continguts de Mediaset Espanya i autor del llibre ‘Paraula de vi’, integren el jurat dels Premis Planes Gourmet en la seva primera edició.