El pla de Nacho Olaizola que marca un punt d'inflexió a 'Valle Salvaje'

En Julio, personatge de Nacho Olaizola, compleix el desig de l'Adriana i prepara la seva marxa a França. Aquest dijous 29 de maig, a les 17.30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', després de fer l'amor, en Rafael i l'Adriana van parlar sobre el seu futur. Així mateix, l'Eva i l'Amadeo afrontaven una situació cada cop més compromesa a la Casa Gran, amb els seus secrets a punt de sortir a la llum.

En Felip continuava movent els fils, portant al límit la Victoria i la Mercedes. Un pas en fals podia provocar que una d'elles actués moguda per la desesperació. D'aquesta manera, la Victoria, cansada dels jocs d'en Felip, va idear un pla en què la Mercedes tindria molt a dir.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana rere setmana, amb una mitjana del 9% de quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins ara i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje',en Don Hernando cita el seu fill a sopar a soles i acaba sortint el tema de la Bàrbara. Què sap realment en Don Hernando sobre ella? Per la seva banda, l'Úrsula, preocupada per la distància que ha pres en Rafael des que es van besar, li demana explicacions i li fa "la pregunta": què soc per a vostè?

Després d'una conversa tensa amb la Mercedes per abordar el seu pla contra en Felip, la Victoria es torna a creuar amb el capatàs en una situació plena de tensió. Mentrestant, en Julio, personatge de Nacho Olaizola, compleix el desig de l'Adriana i comença els preparatius per marxar com més aviat millor al sud de França.