David Broncano carrega contra Melody i es nega a demanar disculpes a 'La Revuelta'

Ara sí, David Broncano ha respost a les crítiques de Melody a les seves paraules fa una setmana a 'La Revuelta'. L'artista va cancel·lar la seva participació al programa de La 1 després de desaparèixer després d'Eurovisió. Tanmateix, els acudits que es van fer al programa de David Broncano no van agradar gens a Melody.

"No em sembla bé, perquè he vist que han parlat molt de la salut mental i que cal cuidar-se i no m'agrada gaire aquesta doble moral. Es parla d'això, que jo demani un descans i a mi se'm vagi al coll. Que es faci broma o burla de mi dient que potser estaré a casa meva baixant les persianes i equilibrant-me mentalment. No cal burlar-se del lloc i del número perquè jo no em fico en les audiències de cadascú", sentenciava Melody.

A més, l'artista va confirmar que no anirà a 'La Revuelta': "Ara mateix no hi aniré. Aniré als programes on a mi se'm respecti i em donin el meu lloc com a artista. Sempre estic oberta a unes disculpes perquè com a persones tots ens podem equivocar, jo la primera, però això també ha d'arribar".

| RTVE

D'aquesta manera, David Broncano ha començat la seva intervenció negant aquestes disculpes. "He vist que ha dit que ens exigia disculpes per venir al programa, resposta ràpida:Melody, no ens disculparem en cap moment", sentenciava. "Ella diu que vol anar a un programa on la respectin i crec que l'hem respectada molt", afegia.

D'aquesta manera, ha fet referència al comentari sobre les persianes: "Ho vaig dir fent-me càrrec que està en una situació difícil i ha marxat a relaxar-se. Empatitzant molt amb ella, s'ha vist en una voràgine super bèstia que per ella com a representant, que no està acostumada a una cosa mediàtica tan forta, entenc que s'hagi posat nerviosa i hagi tingut molta pressió. Però nosaltres no hem incrementat aquesta pressió de cap manera"

"Que ella al·ludeixi a la salut mental em sembla lleig", afegia el còmic. "Utilitzar la carta de la salut mental com a carta blanca perquè alguna cosa et molesta o perquè estàs frustrada per la posició d'Eurovisió, quan hi ha gent que té problemes de salut mental reals, crec que banalitza el tema. La resta ho puc entendre, però crec que nosaltres no fem aquestes coses o assetjar gent", expressava David Broncano.

| RTVE

Així mateix, David Broncano també ha volgut parlar de la guerra a Gaza: "No exigirem a Melody el que no fan altres institucions molt més grans, però el tipus de missatge l'he vist altres vegades, el de 'de política no en parlaré perquè en aquestes coses no m'hi fico'. La meva opinió és que el que està passant a Palestina va més enllà de la política. No és que no sigui política, perquè política, per desgràcia, ho és gairebé tot, però va més enllà. Condemnar el que està passant a Palestina no és una qüestió de política, sinó d'humanitat i solidaritat, perquè és terrible".

"No ho sé si afecta, perquè el que es va emetre aquí no es veu en altres països, que són els que voten Espanya, però, fins i tot, si hagués afectat molt, amb la quantitat de gent i de nens que estan morint a Palestina, crec que com afecti això, si afectés la posició d'una candidata a Eurovisió és el de menys, és irrellevant", afegia.

"Nosaltres hem convidat Melody quan no estava en el focus mediàtic el 2021, quan va guanyar el Benidorm Fest... Sempre he tingut bon tracte amb ella i em sembla una noia de put* mare. Em dol que hagi passat això, però, en qualsevol cas, suposo que anirà a altres programes que els interessi més pel que sigui, però estàs convidada a venir, Melody", concloïa David Broncano a 'La Revuelta'.