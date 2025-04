Audiències: 'La Favorita 1922' continua baixant, igual que 'MasterChef', que lidera

'MasterChef' lidera la seva franja, però baixa en audiències gairebé dos punts de quota fins a un 12,6% i 809.000 espectadors: puja al 18% en el target entre 25 i 44 anys. També baixa 'La Favorita 1922', que perd vuit dècimes més de share fins a un 10,6% i baixa per primera vegada del milió de telespectadors en congregar 910.000 a Telecinco: puja a un 14,9% en el target 13-24.

Pot contra 'Renacer', que puja a un 11,9% i 933.000 seguidors a Antena 3. Per la seva banda, 'Fuera de Cobertura' puja a màxim de temporada amb un bon 6,8% i 629.000 fidels: frega el 8% en target comercial. A més, "Jefa por Accidente" funciona a laSexta amb un bon 5,8% i 488.000.

'El Hormiguero' de Pablo Motos arrenca la setmana arrasant en audiències liderant des d'Antena 3 amb un gran 17,1% i 2.268.000. Per la seva banda, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 és segona opció de la nit amb un 12,7% i 1.669.000: puja a un 22,6% en el target 25-44. Finalment, 'Supervivientes: Última Hora' es manté a Telecinco amb un bon 10,4% de share i 1.382.000 seguidors.

'El Diario de Jorge' lidera amb màxim a la tarda

'El Diario de Jorge' dona la gran sorpresa a la tarda de Telecinco liderant amb màxim històric en audiències amb un 11,9% i 796.000. Just abans, 'Tardear' també està per sobre del doble dígit amb un 10,3% i 825.000 fidels. Per tant, arrabassen el lideratge a 'Y ahora Sonsoles', que es queda en un escuet 9,7% i 681.000 espectadors a Antena 3.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera amb un estupend 12,6% i 1.106.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 14,8% i 1.047.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en un 9,4% de quota junt a 769.000 fidels.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,5% junt a 1.645.000 telespectadors a Antena 3: aconsegueix pics per sobre del 25% de quota. El concurs de Roberto Leal, a més, obté el minut d'or a les 21:03h amb 2.760.000 espectadors i 25,8% de share. 'Aquí la Tierra' es manté en audiències amb un estupend 11,4% i 1.079.000 fidels a La 1.

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 320.000) lidera la seva franja, igual que 'Vamos a ver' (15,1% i 453.000). No pot amb 'Aruser@s' a laSexta, que lidera amb un estupend 15,2% i 322.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 12,8% i 301.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,5% i 1.644.000 espectadors.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dilluns 7 d'abril amb un estupend 14,1%. La 1 i Telecinco empaten en la segona posició amb un 10,4%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,9%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,9%.

Aquest dilluns, el 59,1% de la població espanyola va veure la televisió en algun moment. El consum mitjà va ser de 2,5 hores per persona (155 minuts).