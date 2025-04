Les audiències donen la pitjor notícia a Anne Igartiburu sobre el futur de 'D Corazón'

Males notícies per a Anne Igartiburu. La presentadora s'ha tornat a posar en solitari al capdavant de 'D Corazón' després de l'absència de Jordi González per una malaltia. No obstant això, les audiències no han acompanyat el programa d'Anne Igartiburu aquest diumenge 6 d'abril.

Cal destacar que 'D Corazón' va patir un inesperat canvi en la seva estructura aquest cap de setmana. Durant un tram del format, Anne Igartiburu va deixar de banda els seus col·laboradors per donar pas a vídeos en una pantalla. Per tant, el format va recuperar durant uns minuts l'esperit del mític 'Corazón', que no va acabar d'agradar al públic.

D'aquesta manera, 'D Corazón' ha caigut a mínim en audiències aquest diumenge 6 d'abril amb un pobre 5,6% de share i tan sols 384.000 espectadors a La 1. El programa, que congrega més de 1,4M d'espectadors únics, està 3,4 punts per sota de la mitjana diària del canal en el dia, que ha estat tercer amb un 9%. El dissabte, no obstant això, les audiències van estar bastant per sobre amb un 7,3% de quota i 508.000 fidels.

| TVE

Un resultat en audiències just quan RTVE prepara canvis en els matins del cap de setmana. En una reunió interna, José Pablo López, President de la Corporació, va avançar la intenció de llançar un nou magatzem que es podrà emetre també al Canal 24h. Per tant, tot apunta que aquest espai s'emetrà just abans de 'D Corazón', reemplaçant les habituals reposicions que omplen aquesta franja.

Quant a la resta d'audiències del diumenge, en prime time, 'La pel·lícula de la setmana: Air' ha estat segona opció amb un 10,6% de share i 1.257.000, pujant a un 12,6% en el target 45-64. A la tarda, les dues primeres pel·lícules de 'Sessió de Tarda' han superat el doble dígit: "No és tan fàcil" (11,6% i 1.043.000), "Enamorada del majordom" (10,8% i 959.000) i "El noi ideal" (7,8% i 713.000). Finalment,'Aquí la Tierra' ha liderat la seva franja amb un 10,2% de quota i 1.068.000 espectadors a La 1.