Susanna Grisoo paralitza 'Espejo Público' pel que s'arriba a dir de Bertín Osborne

El retorn de 'Tu cara me suena' va ser un èxit rotund en audiències, però també ha generat diversos debats d'allò més intensos. La participació de Bertín Osborne, que es va atrevir a imitar el popular Omar Montes, ha generat moltes opinions. Especialment a 'Espejo Público', on els col·laboradors no han tingut manies a assenyalar el que consideren un rendiment per sota de les expectatives.

Durant la tertúlia del programa de Susanna Grisoo, va ser Gema López qui va trencar el gel amb una crítica directa: "El veig fluixet eh". Miquel Valls, per la seva banda, va apuntar a una falta de transformació real del cantant: "Caracteritzat molt bé, però al final va fer de Bertín Osborne".

En aquesta mateixa línia es va pronunciar Laura Fa, que va mostrar la seva sorpresa davant la poca intenció de l'imitador: "Per què no va intentar imitar-lo?". Pilar Vidal també va assenyalar que, més enllà de la veu, tampoc en el físic va aconseguir acostar-se a Omar Montes: "No el va imitar en els gestos, la mida tampoc era la seva".

Tanmateix, enmig de tantes crítiques negatives, Susanna Grisoo va decidir trencar una llança a favor del concursant de 'Tu Cara Me Suena'. "Però és que Bertín no utilitza autotune i canta millor que Omar", va comentar, desmarcant-se així de la tendència dels seus companys de 'Espejo Público'.

"Ja, però Bertín no pot cantar de Bertín", va sentenciar en directe Gemma López. A més, va afegir una reflexió que va ser recolzada per la resta: "Tanco els ulls i em pregunteu qui és i dic que és Bertín i el seu és que la veu s'assembli a la de la persona que estàs imitant". A aquesta idea s'hi va sumar de nou Pilar Vidal, subratllant que també en el llenguatge corporal va faltar fidelitat al personatge: "I els gestos".

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva estrena a Antena 3, sent el segon millor de la seva història i també la millor estrena d'un format aquesta temporada. El talent show de Manel Fuentes va liderar la nit amb un gran 24,1% de quota i 2.250.000 espectadors, pujant a un estratosfèric 31,9% en el públic entre 13 i 24 anys. 'Tu Cara Me Suena', que va superar els seus rivals en +19,4 i +12,5 punts, també va congregar 5.277.000 espectadors únics.