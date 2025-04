Audiències: 'Supervivientes: Connexió Hondures' lidera sense rival davant 'Una nova vida'

'Supervivientes: Connexió Hondures' lidera en audiències a Telecinco amb un estupend 18,5% i 1.572.000 espectadors: puja a un gran 22,4% en el target entre 25 i 44 anys. Pot contra 'La pel·lícula de la setmana: Air', que és segona opció des de La 1 amb un 10,6% de share i 1.257.000: puja a un 12,6% en el target 45-64. 'Una nova vida' es manté en un 10,1% i 1.020.000 seguidors a Antena 3.

'Cuarto Milenio' puja un punt en audiències des de Cuatro fins al 6,5% de share i 742.000 televidents. Finalment, l'entrevista d'Ana Pastor a Kylian Mbappé a 'El Objetivo' aconsegueix un correcte 5,1% i 655.000 telespectadors a laSexta.

Per la seva banda, 'Fiesta' no destaca en audiències a Telecinco amb un escuet 8,5% i 773.000. 'La Roca' segueix fluix, però puja mig punt fins a un 4,3% de quota i 387.000: comença en un 2,3% per acabar en un 7,5%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix fort els diumenges amb un 10,2% de quota i 1.068.000 espectadors a La 1.

| Mediaset

Per la seva banda, 'Socialité' es conforma amb un escuet 8,7% i 533.000 al migdia de Telecinco. 'D Corazón' amb Anne Igartiburu cau a mínim amb un pobre 5,6% i tan sols 384.000 seguidors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,5% i 1.285.000 des d'Antena 3. El concurs de Jorge González aconsegueix el minut d'or del dia a les 14:57h amb 2.028.000 espectadors i un 24,1%. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.865.000 seguidors juntament amb un 21,3% de share.

Telecinco lidera el diumenge en audiències

Telecinco lidera en audiències el diumenge 6 d'abril amb un 11,1% de share. Antena 3 queda en segona posició molt a prop amb un 10,3%, mentre que La 1 es conforma amb un 9%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6,1% supera a laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 4,4%.

Aquest diumenge, el 59,6% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. El consum va ser de més de 2,7 hores per espectador (167 minuts).