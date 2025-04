La decisió de Xavi Lock que afecta directament Ana Garcés a 'La Promesa'

Durant la seva investigació, Curro, personatge de Xavi Lock, ha arribat a una conclusió per descobrir què li va passar a la seva germana. Aquest dimarts 8 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la trobada entre Simona i Antoñito no va aconseguir acostar postures pel ferri rebuig del fill a parlar amb la seva mare. Després de la seva caiguda a cavall, Curro va arrossegar seqüeles, però el que més li va obsessionar era la certesa que algú va voler acabar amb la seva vida. Això era quelcom difícil de demostrar, perquè havien desaparegut les proves.

Manuel ja va prendre una decisió definitiva respecte al seu futur, seran bones notícies per a la família? L'hereu del marquesat va intentar, una vegada més, fer canviar de postura a Catalina respecte a Adriano, qui no va dubtar a tornar per palau perquè la senyoreta li donés una oportunitat. Vera va aprofitar una visita a Luján per veure a Dieguito, el fill de Pía, però un succés inesperat va truncar el seu desig.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Pía, angoixada per la desaparició del seu fill, decideix actuar ràpid: cal buscar-lo per tot arreu. En aquell moment i de forma inesperada, algú al palau apareix amb ell, el que genera moltes preguntes entre el servei. Leocadia continua fent-se amb el control de la casa i convida Alonso a fer un passeig per Luján.

A més, Lorenzo solleva Jacobo per deixar-se menysprear per Martina. Finalment, el promès considera que el millor és anar a veure els seus pares. Manuel, Martina i Alonso obliguen a Catalina a que la vegi el metge i aquesta rebutja, una vegada més, a Adriano.

Ròmul decideix mantenir a Antoñito a 'La Promesa' perquè arregli les coses amb la seva mare i Samuel força una altra trobada. María Fernández no pot oblidar-se de Jana, tot li recorda a ella i, per això, es planteja abandonar 'La Promesa'. Teresa adverteix a Samuel de la decisió de la donzella. Durant la seva investigació, Curro ha arribat a una conclusió: per descobrir què li va passar a la seva germana, han de desenterrar a Jana.