EXCLUSIVA: Antena 3 renova 'Atrapa un Milió' amb una nova temporada en prime time

Antena 3 seguirà confiant en un dels concursos més mítics de la televisió. Fa tres anys, el canal va decidir recuperar 'Atrapa un millón' presentat per Manel Fuentes amb una versió per al prime time. Des de llavors, el concurs ha emès tres temporades en la franja de màxima audiència amb resultats correctes en audiències.

L'última temporada s'ha emès aquest mateix hivern, amb vuit entregues que van mitjanar un 9,5% de share i 1.051.000 espectadors. ' Atrapa un millón', que va liderar en cinc emissions, es va enfrontar a una competència molt complicada en la nit de dissabte, contra la final del Benidorm Fest o els Premis Goya. D'aquesta manera, el concurs va perdre set dècimes de share comparant amb l'any anterior, quan va mitjanar un 10,2% de quota en la mateixa nit.

No obstant això, segons hem conegut en exclusiva a TVeo, Atresmedia ha decidit renovar 'Atrapa un millón' per una nova temporada. El concurs produït per Gestmusic i presentat per Manel Fuentes seguirà sent una de les grans apostes del prime time d'Antena 3 per a la pròxima temporada. Les seves gravacions també començaran molt aviat, tenint en compte que l'any passat es van realitzar durant el mes de juny.

| Atresmedia

Recordem que, en els últims anys, Atresmedia ha apostat fort pels concursos en prime time. El canal compta amb multitud de títols com '¿Quién quiere ser millonario?', 'Salta!', 'El 1%' o 'La Ruleta de la Suerte Nit'. A més, prepara molt aviat l'estrena de nous formats com 'Joc de Pilotes' o 'Congelats'.

Així és la mecànica d''Atrapa un millón'

Mantenint la mecànica que va fer famós el format, 'Atrapa un millón' posa un milió d'euros de diners reals en metàl·lic sobre la taula: 40 feixos de 25.000 euros cadascun. L'objectiu del joc és conservar el màxim de diners possible fins a l'última pregunta. Els concursants hauran de respondre a vuit preguntes.

Les quatre primeres preguntes tenen quatre opcions de resposta, però només una és la bona. En les següents tres preguntes tindran tres opcions de resposta. En la vuitena i última pregunta, els concursants s'ho juguen al 'Tot o res': només hi haurà dues opcions, una veritable i l'altra falsa.

Al llarg del joc, els concursants poden posar tots els diners en una resposta o repartir-lo en diverses, però sempre han de deixar una d'elles sense diners. Un cop acabat el temps, els diners que no hagin estat col·locats en alguna de les trampilles es perdran. Els feixos que no caiguin per la trampilla seran els que els concursants es portaran a casa.