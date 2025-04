Joaquín Prat diu el que molts pensen de l'actitud de Montoya a 'Supervivientes'

'Supervivientes' continua amb força la seva emissió a Telecinco, però si hi ha dos concursants que no deixen de generar controvèrsia són Montoya i Anita. L'última entrega de 'Conexión Honduras' va revelar una infracció greu del reglament per part dels joves. Montoya i Anita van creuar la línia que divideix les dues platges, una acció prohibida, i Carmen Alcayde s'hi va sumar poc després, intentant apaivagar els ànims.

Des del plató de 'Vamos a ver', Joaquín Prat va ser taxatiu al respecte: "Jo crec que a Montoya, el seu concurs l'està llastrant Anita. Només té una trama, que és Anita. Crec que Montoya, podria aportar molt més al grup en el pla de la supervivència si no hi fos Anita".

En la mateixa línia, Antonio Rossi va tractar d'explicar la situació des d'un enfocament emocional: "Tot va començar quan els van separar i estaven una mica enfrontats. El que passa és que ell està enganxat, ell la veu patir i pensa sempre en ella".

| Mediaset

No obstant això, Joaquín Prat no va trigar a matisar que la implicació no és igual per ambdues parts: "A Anita, no li passa el mateix. Ella tira del carro, fa bones proves i s'involucra en ser supervivent. A més, té temps per a la trama amb Montoya, ell no fa tot això".

Alessandro Lequio, per la seva banda, no es va estar de romanços a l'hora de descriure com percep el duo protagonista del concurs: "Són esgotadors. Es consideren protagonistes d'una història, en la qual la resta de supervivents són actors de repartiment". També Sandra Aladro va destacar la manca d'integració de Montoya en el grup: "Carmen Alcayde li permet seguir aïllat. Si no existís la seva figura que l'aparta, ell estaria integrat i tindria un altre paper".

Una de les crítiques més dures va ser de Pepe del Real, que va qüestionar obertament l'actitud del concursant andalús respecte als seus companys. "Per què ha d'analitzar Montoya el perfil de cadascun dels seus companys? Si sóc el seu company, li diria que em deixi fer el meu concurs com a mi em dona la gana, no com Montoya mani", sentenciava.