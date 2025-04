L'antiga col·laboradora de 'Sálvame' que ara fitxa per sorpresa per 'Tardear'

L'inici de setmana a 'Tardejar' ha estat marcat per una gran sorpresa. Verónica Dulanto i Frank Blanco van donar la benvinguda aquest dilluns a una nova col·laboradora que s'afegeix al planter del programa de Telecinco. La incorporació arriba en un moment clau, just abans de l'estrena del nou magazín de TVE amb els antics col·laboradors de 'Sálvame'.

Encara que 'La família de la tele' haurà d'enfrontar-se principalment a 'El Diario de Jorge', la seva versió express a les 17:00h hores, prèvia a 'La Promesa', també competirà directament amb 'Tardejar'. La batalla per l'audiència de les tardes s'intensifica, i, per tant, l'espai de Telecinco ha decidit reforçar-se amb un rostre reconegut pel públic.

D'aquesta manera, la sorpresa del dia ha estat el retorn de Belén Rodríguez, una figura emblemàtica que ha estat lligada a Telecinco durant més de 30 anys. El seu retorn després d'haver superat un càncer suposa no només una notícia professional, sinó també un motiu de celebració personal. Després d'una entrevista a 'Fiesta' amb Emma García, ara s'afegeix com a col·laboradora habitual de 'Tardejar'.

| Telecinco

La seva incorporació va ser anunciada en directe per Frank Blanco, que va revelar el secret amb emoció: "Molt bona tarda. Avui comencem 'Tardejar' amb aquesta sorpresa que es diu Belén Rodríguez. Belén Rodríguez avui, i això no us ho havíem explicat, debuta no com a convidada, avui s'estrena com a col·laboradora a 'Tardejar'".

Belén Rodríguez s'uneix així a altres antics col·laboradors de 'Sálvame' que ja formen part de l'univers 'Tardejar', com Marta López, Antonio Montero o José Antonio Canales Rivera. La seva presència al programa suposa, a més, un retorn simbòlic al plató de 'Sálvame', que durant anys va ser l'epicentre de la crònica social televisiva.

Visiblement emocionada, la periodista va agrair l'oportunitat i va compartir el seu entusiasme per aquesta nova etapa: "Em fa moltíssima il·lusió estar a 'Tardejar'". "Amb Frank Blanco, que el conec de tota la vida i he treballat moltíssim i fèiem uns vídeos fantàstics. Amb Vero que també hem treballat des que érem unes nenes i tinc tantes coses per explicar-vos de 'Supervivientes'", afegia.