Gir de 180º per a Andrea Duro després de l'arribada d'un nou personatge a 'La Favorita'

Ana, personatge d'Andrea Duro a 'La Favorita 1922', comptarà amb una inesperada sorpresa aquest dilluns 7 d'abril. El quart episodi de la sèrie de Telecinco porta nous girs de trama, retrobaments inesperats i tensions entre els personatges. En audiències, la setmana passada, 'La Favorita 1922' va baixar més de dos punts de share fins a un 11,4% i 1.069.000 televidents, encara que va pujar a un 14,7% entre el públic femení.

En aquest nou capítol, després de comprovar que Pelayo ha escapat, Cecilia i Elena segueixen el seu rastre fins a uns billars de barri, decidides a obtenir respostes. Per a això, intenten guanyar-se la confiança dels homes de dubtosa reputació que hi són. A més, Elena es sorprèn en descobrir la soltura amb què Cecilia es mou en aquest entorn. No obstant això, la seva investigació no dona fruits i el parador de Pelayo continua sent un misteri.

Al restaurant, la tensió entre Elena i Julio va en augment. El reportatge no ha generat l'impacte que esperaven i, com si no fos suficient, Elena coneix millor a Lola. Queda encantada amb la seva personalitat, cosa que intensifica el seu sentiment de culpa per l'atracció que sent cap al seu soci.

| Mediaset

Mentrestant, Julio insisteix a contractar un vell conegut que s'ha quedat sense feina. La seva arribada descol·loca a Ana, personatge d'Andrea Duro, que queda atònita en descobrir que es tracta de Roberto. Es tracta del personatge de Joel Sánchez a 'La Favorita 1922', el jove insolent a qui van acomiadar del cabaret després de l'agre discussió que va tenir amb ella.

En paral·lel, Ana decideix provocar a Cecilia perquè reconegui finalment el que sent per Manuel. A més, Lourdes li confessa a Rosa que està malalta, li suplica que guardi el secret i ella accepta, amb la condició que acudeixi al metge. La jove es veu obligada a lidiar també amb un altre assumpte: un frec entre ella i Miguel fa que Fermín intervingui, provocant un enfrontament.

Després d'una jornada plena d'emocions, les noies tornen a casa. No obstant això, es troben amb una sorpresa de la més desagradable al saló que ho canviarà tot.