Audiències: 'MasterChef' lidera davant de 'Renéixer' i la caiguda de 'La Favorita 1922'

'MasterChef' lidera la seva franja completa en audiències pujant dues dècimes de quota a La 1 fins a un 11,9% i 739.000 espectadors. Pot amb la sèrie turca 'Renéixer', que puja des d'Antena 3 a un 11,1% i 817.000. 'La Favorita 1922' baixa gairebé dos punts en audiències fins a un 8% i 624.000 televidents a Telecinco.

'Viatjant amb Chester' es manté en un escàs 4,6% i 350.000 fidels: puja a un 5,2% en els espectadors de 25 a 44 anys. La pel·lícula "Senyor, dona'm paciència" funciona amb un excel·lent 8,8% i 682.000 seguidors a laSexta.

El partit del Mundial de Clubs es queda en un 10% i 1.131.000 televidents a Telecinco. 'El Hormiguero' de Pablo Motos arrenca la setmana líder com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un fantàstic 17% i 2.041.000. Per la seva banda, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 es queda en segona posició en audiències en marcar un just 10,4% de quota i 1.237.000 telespectadors.

'La Família de la Tele' cau a mínim en audiències

'La Família de la Tele' cau a mínim en el seu únic tram amb un insostenible 4,3% i 309.000 a La 1. No obstant això, el lideratge en audiències segueix a 'Y ahora Sonsoles', que es queda en un 10,4% i 795.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' no destaca amb un 9,4% i 675.000, mentre 'Tardear' segueix fluix amb un 8,6% i 749.000.

'Males Llengües' lidera amb un excel·lent 13,3% i 1.238.000 telespectadors a la sobretaula de La 1 i signa el seu segon millor resultat a La 2 amb un 5,7% i 422.000. Poc després, 'Xifres i Lletres' entrega el seu pot amb un excel·lent 6,8% i 757.000 seguidors.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' és la sèrie més vista del dia en audiències amb un excel·lent 13,1% i 1.250.000 des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,1% i 968.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté i lidera en audiències amb un 10,8% de quota junt a 874.000 fidels.

'Pasapalabra' segueix arrasant amb màxim de temporada amb un gran 23,5% junt a 1.880.000 telespectadors a Antena 3.

'El Programa de Ana Rosa' (15,1% i 335.000) lidera en audiències, igual que 'Vamos a ver' (13,1% i 480.000) a Telecinco. No pot amb 'Aruser@s', que lidera el primer tram del matí amb un 17,3% i 356.000. Per la seva banda, 'Espejo Públic' puja a un excel·lent 14,2% i 363.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 21,4% i 1.624.000 seguidors. 'Mañaneros' funciona en audiències en marcar un 13,3% i 430.000 seguidors, just després de 'La Hora de La 1' (14,4% i 274.000).

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 16 de juny amb un excel·lent 14,8%. La 1 amb un 11,2% és segona, mentre que Telecinco baixa a la tercera posició amb un 9,4%. Per la seva banda, laSexta està per sobre de Cuatro, que tanca la llista.

Aquest dilluns, més del 58,6% de la població espanyola va veure la televisió en algun moment, cosa que suposa un total de 27,5 milions d'espanyols. El consum es va situar en les 2,5 hores per persona.