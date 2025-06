La darrera informació que cau com una galleda d’aigua freda sobre Bahar a ‘Renéixer’

Antena 3 emet aquest dimarts 17 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després d'una nova entrega d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren va confessar a Bahar que va prendre massa pastilles i que els resultats de l'analítica eren de Cem. Estava molt penedit d'haver-la enganyada, però ella no va ser capaç de perdonar-lo. Estava molt decebuda i va decidir tallar la seva relació.

Bahar es va disculpar amb Çagla per no haver estat al seu costat i totes dues van solucionar els seus problemes. Després de la reconciliació, Bahar va acompanyar la seva amiga a un local de cites a cegues. Seren va caure per les escales de casa seva intentant desfer-se d'un lladre, però, per sort, tot va anar bé i els seus nadons no van córrer cap perill.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.

Durant el mes de maig, Antena 3 es va mantenir com a referent també amb les ficcions internacionals

més vistes. Va ser gràcies a 'Una nova vida' (10,7% i 982.000) i 'Renéixer' (10,6% i 851.000), ambdues igualment en ascens

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', Aziz se sent molt pressionat i retreu a Seren que és una mala mare. Timur està cada cop més fred i distant amb Rengin i ella no ho aguanta més. Efsun i Timur tenen una conversa compromesa durant una festa de l'hospital, sense ser conscients que tots els assistents els estan escoltant.

Evren promet a Bahar ser sincer amb ella i assegura que li va dir la veritat sobre l'analítica, tot i que ho va fer tard perquè temia perdre-la. A més, confessa que està molt enamorat d'ella. Efsun revela una informació que deixa descol·locada Bahar.