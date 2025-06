Jorge Javier Vázquez té substituta a 'El Diario' a Telecinco i no és la Terelu Campos

Després de molts rumors que assenyalaven Terelu Campos, Jorge Javier Vázquez ja té substituta com a presentadora de 'El Diario de Jorge' durant l'estiu. Quan està a punt de complir-se un any des de la seva estrena a Telecinco, el presentador per primera vegada s'aparta del seu programa vespertí. La cadena apostarà per una nova versió, titulada 'El Diario de Verano', que comptarà amb la periodista Cristina Lasvignes com a presentadora.

Amb una sòlida trajectòria en televisió i ràdio, Cristina Lasvignes va ser la veu del mític 'Hablar por hablar' a la Cadena SER i de 'Las mañanas Kiss' a Kiss FM. A televisió ha presentat espais com 'Tal qual ho expliquem' a Antena 3 entre 2008 i 2010 i 'Això és vida' a TVE entre octubre de 2015 i febrer de 2016.

En els darrers anys, Cristina Lasvignes ha estat lluny dels focus, ja que ha estat centrada en la seva faceta empresarial i en la seva col·laboració amb la Fundació CRIS Contra el Càncer, donant suport a iniciatives d'investigació i dirigint espais documentals. Tanmateix, ara reprèn la seva tasca com a comunicadora al capdavant de 'El Diario de Verano' a Telecinco.

| Mediaset

Recordem que, fins ara, en èpoques de vacances, com per Nadal, 'El Diario de Jorge' havia emès noves entregues gravades prèviament. Per tant, Telecinco aposta per Cristina Lasvignes durant les vacances d'estiu de Jorge Javier Vázquez. La periodista es posarà al capdavant del format, que, amb un 9,9% i 686.000 espectadors, va anotar al maig el seu segon millor resultat històric.

Per tant, Cristina Lasvignes és la segona incorporació de Telecinco per a les seves tardes d'estiu. La cadena també va anunciar la setmana passada el retorn d'Eugeni Alemany, que es posarà al capdavant de 'Agárrate al sillón', el concurs substitut de 'Reacción en Cadena', que ha estat cancel·lat després de les seves males audiències. Pel que fa a 'Tardear', seguirà en emissió durant l'estiu, amb Verónica Dulanto i Frank Blanco tornant-se en la conducció.

Pel que fa a la resta de canvis de Telecinco, a l'època estival desapareixerà 'El Programa de Ana Rosa'. A la franja matinal tornarà l'antiga configuració de 'La Mirada Crítica' amb Ana Terradillos i 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat. En aquests programes es tornaran els copresentadors durant les vacances, com José Luis Vidal i Jano Mecha en el primer cas i Patricia Pardo, Alfonso Egea, Adriana Dorronsoro i Giovanna González en el segon.