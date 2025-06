Gerra d'aigua freda per a Natalia Sánchez després d'una decisió dura a 'Sueños de Libertad'

La Begoña, personatge de Natalia Sánchez, està enfonsada després que l'Andrés posés fi a la seva relació. Aquest dimarts 17 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', el Raúl, desobeint la Manuela, es va enfrontar a l'Andrés i el va assenyalar com a responsable de la caiguda de la María. La Cristina va cometre un error en l'elaboració del perfum per a Cobeaga i, a més, la seva presència va despertar velles tensions entre la Irene i el senyor Pedro. el senyor Pedro es va enfrontar a Damián per haver-se immiscuit en l'assumpte de la Cristina.

L'Andrés es va trencar davant la María i, pressionat per la culpa, es va veure forçat a prendre una decisió important respecte a la Begoña.Després de la seva conversa amb la Manuela, la María va decidir prendre una decisió important respecte a la seva relació amb el Raúl. Va arribar el Chema, el germà de la Carmen, a la colònia, mentre la Begoña va conèixer el Gabriel.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Begoña, personatge de Natalia Sánchez, està enfonsada després que l'Andrés posés fi a la seva relació. La Carmen, preocupada perquè el Chema no compleixi els seus objectius de vendes, busca com ajudar el seu germà perquè no perdi la feina. La Digna s'assabenta que el Damián intenta posar el Joaquín en contra de el senyor Pedro.

La Cristina segueix el consell de la Irene i demana disculpes al Luis. El Tasio viu un moment incòmode quan el Damián li presenta el Gabriel, a qui revela un secret important. A causa de la situació amb la María i de les tensions amb l'Andrés, el Raúl està disposat a deixar la feina i marxar de la casa. El Damián està decidit a intervenir entre l'Andrés i la María per evitar que el seu fill quedi anul·lat sota l'ombra de la seva dona.