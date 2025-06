La difícil decisió de Miren Arrieta que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Després de veure's obligada a casar-se per poders, tot està perdut per a Mercedes, personatge de Miren Arrieta a 'Valle Salvaje'. Aquest dimarts 17 de juny, a les 17:10h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va imposar un càstig sever als amants amb la finalitat de separar-los per sempre. Ferit, Bernardo va buscar el culpable que la seva relació amb Mercedes hagués estat descoberta i va acusar directament Leonardo. Mentrestant, Bàrbara es va trobar immersa en un mar de dubtes respecte al futur de Pedrito. Havia de donar una resposta a Don Hernando, que li havia plantejat una possibilitat que podria canviar per sempre el destí del seu germà.

Pel que fa a l'Adriana, la jove va travessar el pitjor dels seus moments, ja que tot indicava que el casament era un fet i ja no hi havia marxa enrere. De fet, Rafael va fer pública la seva decisió de casar-se davant de tota la família.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació, amb una mitjana d'un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d'espectadors únics. Respecte a l'abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l'oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', després de veure's obligada a casar-se per poders i veure trencada en Bernardo, sembla que tot està perdut per a Mercedes, personatge de Miren Arrieta. Tanmateix, es veu obligada a prendre una decisió difícil: arribar a un acord amb Victoria. Malgrat les maniobres de Victoria i José Luis, Mercedes encara compta amb alguns aliats i pren la iniciativa d'arribar a un enteniment amb la futura duquessa.

Pel que fa a Bàrbara, comunica a Leonardo la seva decisió sobre en Pedrito, mentre que don Hernando, decidit a endur-se el nen, proposa un tracte al seu fill per la seva complicitat. L'Adriana està completament devastada després de la confirmació del compromís entre Rafael i Úrsula. Finalment, Amadeo i Isabel estrenyen encara més el seu vincle, cosa que irrita profundament l'Eva, que ja no amaga la seva gelosia.