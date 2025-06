Audiències insostenibles de 'La Família de la Tele', que s'enfonsa a mínims aquest dilluns

'La Família de la Tele' tampoc funciona en audiències amb el seu enèsim canvi d'horari a La 1. Després de dues setmanes a la sobretaula en l'espai del seu primer bloc, l'espai de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua ha saltat després de les sèries, a les 19.30h. Tanmateix, aquest canvi tampoc ha aconseguit enganxar els espectadors.

Recordem que, a causa de l'actualitat política, 'La Família de la Tele' no es va emetre dijous i divendres. El passat dimecres 11 de juny, el format va caure a nou mínim històric amb un 5,4% de quota i només 450.000 espectadors. El programa de La 1 va tornar a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques, per sota fins i tot de La 2.

Tanmateix, 'La Família de la Tele' encara no havia tocat fons. Aquest dilluns 16 de juny, l'espai ha caigut a nou mínim en audiències amb un insostenible 4,3% de quota i només 309.000 espectadors. Un resultat, sent setena opció de la seva franja de nou, que confirma que 'La Família de la Tele' no pot continuar més a La 1.

| RTVE

El seu relleu a la sobretaula, però, 'Males Llengües' de Jesús Cintora, ha triomfat amb un 13,3% i 1.238.000 seguidors. Després, 'Valle Salvaje' es manté i lidera en audiències amb un 10,8% de quota juntament amb 874.000 fidels. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,1% i 968.000.

