La decisió de Xavi Lock que marca un punt d'inflexió definitiu a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, s'adona que no tenen cap alternativa que portar l'Esmeralda al palau. Aquest dimarts 17 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el títol ofert per Lisandro va desconcertar l'Adriano i la Catalina, fins al punt que no van saber com prendre-s'ho. La Leocadia va aconseguir fer fora l'Àngela de 'La Promesa' perquè reprengués els seus estudis a Zuric, però ella tenia la seva pròpia fulla de ruta. En Manuel va respondre per carta a la persona interessada a comprar els motors, acceptant la seva oferta, i va compartir amb la Simona la visita que va fer a la Jana al cementiri.

La María Fernández va pressionar el sacerdot perquè confessés davant de tothom el que li havia dit a ella. L'Emilia va assimilar feliç la decisió d'en Rómulo d'abandonar 'La Promesa' al seu costat, però el majordom li va demanar la màxima discreció possible. Després de comprovar que el que hi havia a l'estoig de la polsera sí que era cianur, en Curro, la Pía i en Lope van planejar com tornar a la joieria per indagar més.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',en Rómulo té clares les seves intencions i, per això, comença a informar els més propers de la seva voluntat de marxar. Qui no té intenció de moure's és l'Àngela, que planta cara a la Leocadia: no es mourà de 'La Promesa'... o dels seus voltants, si més no.

