Vídeo: Els veïns tornen a aturar els peus a un delinqüent a Catalunya
Que els veïns cada cop tinguin més protagonisme en la lluita contra la inseguretat és un mal símptoma
Nou episodi de delinqüència a Catalunya, aquesta vegada a Badalona, amb un patró que ja es repeteix. Es tracta de veïns que intercepten els lladres a l'espera de la policia. En aquest cas, però, el lladre va aconseguir fugir.
Segons informava ahir TOT Badalona, un lladre va ser sorprès mentre robava una cadena. Com ja és habitual, portava una arma blanca. Tot i ser retingut pels veïns, la policia no va arribar a temps:
Les imatges del vídeo han tingut força circulació a través de xarxes socials, i el seu efecte és el ja habitual: reforçar la sensació d'impunitat. Així mateix, cal destacar el fet que el lladre portés una arma blanca. I és que, d'un temps ençà, la tinença d'armes blanques s'ha convertit en un nou problema de seguretat.
Un patró que es repeteix
Aquest cas arriba pocs dies després d'un altre episodi similar en ple centre de Barcelona, on dos motoristes i una jove van retenir un carterista fins a l'arribada de la Guàrdia Urbana. En ambdós casos, les escenes van ser gravades i compartides per testimonis davant el silenci general dels mitjans subvencionats:
Aquests exemples mostren que cada cop són més els veïns que decideixen actuar pel seu compte. En barris com Sabadell, el Raval o la Barceloneta, l'organització veïnal s'ha traduït fins i tot en patrulles ciutadanes. Els residents es coordinen a través de grups de missatgeria per dissuadir delinqüents, vigilar punts conflictius o alertar d'okupacions i robatoris.
La impunitat com a teló de fons
La proliferació d'aquestes iniciatives no és casual. Segons dades oficials, a Catalunya hi ha més de 3.000 delinqüents multireincidents. El 80% són homes i la majoria no té DNI espanyol. Tot i que el Govern assegura que la seva estratègia és intensificar la pressió sobre aquest col·lectiu, la realitat al carrer continua marcada per la manca de resposta efectiva.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ja va advertir fa mesos que la passivitat institucional podia derivar en una major autoorganització ciutadana. I els fets semblen donar-li la raó. Mentre no arribin reformes legals que permetin frenar la reincidència, els veïns seguiran prenent un paper protagonista.
