Un nou intent d’homicidi amb arma blanca encén totes les alarmes a Lleida

Un jutjat de Lleida ha decretat presó provisional per a un jove de 23 anys acusat d’intentar matar a ganivetades un home de 37 al barri Joc de la Bola.

Els fets van passar la matinada de diumenge, quan agents de la Guàrdia Urbana es van trobar dues persones forcejant a terra. La víctima va explicar als agents, tal com ha avançat el diari Segre, que l’agressor va intentar apunyalar-lo al coll mentre li cridava “et mataré”. L’agressor va ser detingut per temptativa d’homicidi i la víctima va patir un tall a la mà.

Onada de violència

Aquest incident d’atac amb arma blanca no és un cas aïllat a la ciutat de Lleida. En els darrers dies s’han viscut diferents incidents d’aquest estil. Tenim, per una banda, la temptativa d’homicidi d’un jove de 25 anys cap a un altre de 20 anys amb una destral al Turó de Gardeny, el dia 24 de juliol. Seguint amb aquest tipus d’incidents, un home amb 26 antecedents que va ser detingut a Lleida per atacar amb una falç un altre després d’una discussió al carrer el dia 26 de juliol.

I finalment, el passat 30 de juliol, un jove de nacionalitat gambiana va intentar atacar amb un ganivet diversos vianants i agents de la Guàrdia Urbana a plena llum del dia. El detingut està acusat de temptativa d’homicidi dolós, amenaces i danys contra agents de l’autoritat. Les diligències s’han traslladat al Jutjat d’Instrucció, que ha decretat presó provisional sense fiança.

Situació preocupant

Aquesta situació està sent un tema incòmode de tractar per a l’equip de govern de la ciutat, format pel PSC. La regidora Cristina Morón va defensar a X unes estadístiques parcials sobre seguretat, recolzada per l’alcalde, que va afirmar que “Lleida és una ciutat segura” tot i l’augment de delictes. Les dades reflecteixen un augment dels actes criminals el 2025, 2.119, un 4,5% respecte al primer trimestre del 2024.

L’Ajuntament del PSC només anomena el nombre de robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que s’ha reduït un -40,9%. Però omet completament dades com és l’augment de robatoris amb violència, passant de 81 a 88, un 8,6%. Una altra dada preocupant és l’augment dels detinguts per tràfic de drogues, que ha registrat un augment del 466,7%.

La violència s’està normalitzant mentre mitjans i institucions opten per minimitzar o silenciar els fets més greus. En lloc d’assumir responsabilitats, es prefereix negar la realitat. Qui s’atreveix a denunciar-la públicament és ridiculitzat o assenyalat.