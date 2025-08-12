Pablo Iglesias acaba amb el somni de Gabriel Rufián
Podemos llança dures crítiques contra el diputat d'ERC en ple debat sobre la unitat de l'esquerra
Gabriel Rufián va agitar el mes passat l'escenari polític estiuenc soporífer amb la seva original proposta d'unir les esquerres espanyoles. La seva intenció era articular un front progressista plurinacional per frenar l'impuls de les dretes. La proposta anava dirigida sobretot als partits nacionalistes com BNG, Bildu i Compromís, però també incloïa Podemos.
Gabriel Rufián representa el sector de l'independentisme català més proper a l'esquerra espanyola favorable al dret a l'autodeterminació. Això li ha generat enemics dins del seu partit, però en canvi ha despertat moltes simpaties per ell a l'entorn de Podemos. D'aquí que, en llançar la seva proposta, molts veiessin com a difícil però no impossible que la idea de Rufián acabés quallant.
Podemos sempre va ser l'esglaó més feble de la proposta, i Pablo Iglesias i Irene Montero no van trigar a descartar el front electoral. Tot i així, Rufián i l'entorn de Podemos han continuat mantenint una bona sintonia. De fet, Ione Belarra no va descartar altres fórmules d'entesa més enllà de la coalició electoral.
Però alguna cosa s'ha trencat en les últimes hores. El motiu ha estat l'entrevista que va oferir Gabriel Rufián a ‘El Mundo’ i on parlava sense embuts de problemes com la immigració i la delinqüència. Les seves declaracions van provocar un atac coordinat per part dels principals dirigents de Podemos, encapçalats per Pablo Iglesias.
Què va dir exactament Gabriel Rufián
En la seva entrevista a El Mundo, Gabriel Rufián afirmava que les tensions racials als barris treballadors són “un problema real”. Va defensar la necessitat que l'esquerra afronti temes incòmodes com “l'ordre, la seguretat i la multireincidència”.
“Jo el que mai faré és vincular la delinqüència amb la migració, però és cert que l'esquerra ha de parlar sense embuts d'aquests problemes. I dir, per exemple, que la gent que ve aquí ha d'acceptar un mínim de codis, de normes de convivència i de sociabilitat. Això és el que crec, i no em fa menys pur”, argumentava.
Atacs de Podemos
Això va provocar la indignació dels dirigents de Podemos. Com Pablo Echenique, que en un article irònic al mitjà de Pablo Iglesias, Diario Red, acusava el diputat d'ERC d’“obrir la finestra a l'extrema dreta”. El mateix Pablo Iglesias va retuitejar l'article amb un eloqüent missatge per a Rufián: “Res acosta més al poder a l'extrema dreta que el malmenorisme de l'esquerra”.
Irene Montero també va comentar l'entrevista, però en aquest cas entrecomillant un fragment irònic d'Echenique com si ho hagués dit Gabriel Rufián. La qual cosa ha estat retreta pels mateixos usuaris de la xarxa. També la presentadora del mitjà d'Iglesias, Laura Arroyo, va titllar de “racisme” Rufián i “les esquerres que donen aquests arguments”.
És clar que hi ha hagut un atac coordinat des de diferents fronts de Podemos contra les declaracions de Gabriel Rufián. En realitat, el que ha quedat clar és que la unitat de l'esquerra que somiava Rufián no és possible (almenys per part de Podemos).
Podemos continua jugant el paper de l'esquerra més radical, i qualsevol intent de buscar la centralitat és susceptible de ser vist com una connivència amb l'extrema dreta. Encara que Rufián pot continuar explorant una plataforma de les esquerres perifèriques, és evident que l'enfrontament amb Podemos debilita el seu projecte.
