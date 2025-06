Catalunya compta amb més de 3.000 multireincidents, la majoria sense DNI espanyol

El govern català ha tret pit per la reducció de les xifres de criminalitat reflectida en l'últim informe del Ministeri de l'Interior. Segons les dades, Catalunya ha experimentat un descens del 6% dels delictes en el primer trimestre de 2025. Això és molt important per al Govern de Salvador Illa, que va fer de la seguretat una de les seves prioritats.

Però la realitat de la seguretat pública a Catalunya segueix lluny dels nivells acceptables. Darrere de l'augment de la criminalitat hi ha la multireincidència. La Conselleria d'Interior ha dedicat molts esforços precisament a aturar aquest problema.

La situació continua sent preocupant. Segons revela Mayka Navarro a La Vanguardia, els Mossos d'Esquadra tenen comptabilitzats més de 3.000 multireincidents que van causar estralls el 2024. Aquests delinqüents constitueixen la llista dels detinguts més de tres vegades per delictes patrimonials l'any passat.

La majoria són estrangers

El 80% d'aquests multireincidents són homes i la gran majoria no tenia DNI espanyol. La consellera d'Interior, Núria Parlon,va reconèixer a l'octubre de l'any passat que “la majoria dels delinqüents” a Catalunya “són estrangers”. Les dades policials també ho confirmen.

L'acció d'Interior s'orienta també, de manera especial, cap a aquests delinqüents. La nova estratègia consisteix a “posar les coses molt difícils” als multireincidents que fan estralls i que augmenten la percepció d'inseguretat.

El Govern ha basat la seva estratègia en el lema “qui la fa la paga”, el principal objectiu del qual és rebaixar els índexs de multireincidència. Per això, la nova prefectura dels Mossos ha elaborat un estudi detallat del qual surt aquest llistat. Això permet a la policia saber qui són aquests delinqüents, per on es mouen i com actuen.

Igualment important és descobrir la seva situació legal, ja que segons els llistats policials la majoria són estrangers. Aquestes noves dades consoliden la idea que hi ha una vinculació directa entre el caos migratori i l'augment de la inseguretat. Això és quelcom que genera polèmica a Catalunya, i que molts continuen negant.

Cruïlla de dades

L'augment de la immigració il·legal ha crescut al mateix ritme que la multireincidència. En els últims quatre anys hi ha hagut un increment del 140% dels delinqüents amb més de set detencions. El 2021 la immigració il·legal es va disparar un 51%, i va escalar un 82% el 2023.

Amb l'objectiu de reduir la criminalitat, la policia ha elaborat aquest llistat de multireincidents sobre els quals volen augmentar la pressió. Forma part del pla específic d'Interior, elaborat en el marc del Comitè Nacional d'Interior i Justícia. El Govern vol aturar-los amb més policies als carrers i amb la posada en marxa de més jutjats.

El malestar ha arribat també a l'àmbit local, ja que són els ajuntaments qui més pateixen les conseqüències. En aquesta línia, diversos alcaldes han impulsat una reforma del codi penal per endurir les penes. També una major coordinació entre cossos policials.