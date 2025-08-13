El col·lectiu LGTBI del polèmic cartell va denunciar un atac homòfob de dos àrabs
Alicante Entiende va provocar enrenou amb el seu cartell de la festa de moros i cristians
En les últimes hores ha sorgit una polèmica per un cartell del col·lectiu LGTBI Alicante Entiende amb motiu de la festa de moros i cristians de La Vila Joiosa. Al cartell s'hi veu un musulmà i un cristià besant-se. La imatge ha suscitat moltes crítiques a les xarxes socials, tant per la ideologització de les festes tradicionals com per vincular l'islam amb la tolerància cap a l'homosexualitat.
Després de publicar el cartell, el mateix col·lectiu ha denunciat a les xarxes socials una agressió homòfoba de dos àrabs. Així es demostra que certs sectors woke viuen en un univers paral·lel on es confon el desig amb la realitat.
Segons ha relatat el mateix col·lectiu, “dos xavals àrabs” s'hi van acostar al Punt Arc de Sant Martí per increpar-los i anomenar-los “maricons”. Això va passar durant les festes de moros i cristians de La Vila Joiosa, l'última setmana de juliol. La polèmica ha sorgit ara per la difusió que n'ha fet Roberto Vaquero a les seves xarxes socials.
L'atac va causar indignació entre els membres del col·lectiu. La mateixa víctima de l'agressió es va preguntar si aquesta és la integració de què tant parlen i si hem de respectar els seus costums i la seva cultura.
Es demostra la contradicció
Tot i que el polèmic cartell suggeria una voluntat integradora amb els musulmans, la imatge d'un àrab i un cristià besant-se sembla més aviat un oxímoron. Això reobre el debat sobre la compatibilitat de l'islam amb els valors europeus. La igualtat de gènere i la diversitat sexual són precisament on més xoquen les dues cultures.
Per a una part de l'esquerra, la defensa del col·lectiu LGTBI i de la multiculturalitat forma part de la mateixa lluita. Però a la pràctica es demostra la flagrant contradicció. Cada cop més col·lectius veuen els musulmans com una amenaça per a les seves llibertats, posant en evidència el bonisme de l'esquerra.
Tot i que no es pot generalitzar, l'homosexualitat és contemplada com una aberració a l'islam i està prohibida en molts països on regeix la xaria (llei islàmica). A Espanya es denuncien cada any milers d'agressions protagonitzades tant per espanyols com per persones d'altres cultures. Un dels col·lectius més assenyalats és precisament el dels àrabs.
