VÍDEO | Veïns paren els peus i retenen un carterista al centre de Barcelona

Barcelona suma un nou episodi de delinqüència als seus carrers. Aquesta vegada, al cèntric i turístic passeig de Gràcia, on diversos ciutadans van decidir actuar pel seu compte. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren com dos motoristes i una jove retenen un carterista després d'enxampar-lo in fraganti. Al seu voltant, desenes de vianants observen l'escena.

El lladre roman immobilitzat a terra mentre els veïns esperen l'arribada de la Guàrdia Urbana. L'incident no ha trigat a viralitzar-se. En poques hores, les imatges han donat la volta a les plataformes socials. I com passa cada cop amb més freqüència, són els canals no subvencionats i els mateixos ciutadans qui informen del que passa:

Cada cop més ciutadans s'organitzen

L'escena no és aïllada, sinó que forma part d'un patró que es repeteix amb freqüència creixent a Barcelona i altres ciutats catalanes. La ciutadania està cada cop més cansada de robatoris, d'impunitat i de la passivitat institucional. Per això cada cop més veïns s'organitzen, com ja ha passat a Sabadell, al Raval o a la Barceloneta.

En alguns casos, l'autoorganització ha anat més enllà. Patrulles ciutadanes han sorgit en llocs com Bellvitge o Terrassa. Allà, els veïns utilitzen grups de WhatsApp per coordinar-se, patrullar els carrers i plantar cara a la delinqüència. L'origen és sempre el mateix: ocupacions, robatoris, amenaces i un abandonament sistemàtic per part de les autoritats.

Alguns alcaldes han carregat contra aquests veïns. A Sabadell els van anomenar "radicals", i a Terrassa se'ls va retreure "alarmisme". Però la veritat és que el fenomen s'expandeix alimentat per una realitat cada cop més evident i que algú com Albiol ja va avançar. És a dir, que si l'Estat no dona solucions, la ciutadania buscarà aquestes solucions.

Més de 3.000 delinqüents multireincidents

Catalunya compta avui amb més de 3.000 delinqüents multireincidents, segons dades dels Mossos. Són persones detingudes almenys tres cops per delictes patrimonials. El 80% són homes i la majoria no té DNI espanyol. Així ho va reconèixer la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, a l'octubre de l'any passat.

L'estratègia del Govern passa per endurir el seguiment i la pressió sobre aquest col·lectiu. El lema oficial és "qui la fa la paga". Però mentrestant, al carrer, són els veïns qui paguen. I és que, mentre no arribin les reformes legals - que no depenen del Govern -, les solucions només seran cosmètiques.