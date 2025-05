Guia per situar-se en el col·lapse immobiliari de Catalunya

Havent arribat on hem arribat, que l'habitatge sigui inaccessible ja és secundari. Ara el rellevant és que el problema immobiliari s'ha infiltrat en l'estructura social, econòmica i política com un tèrmit. El problema, doncs, avança i muta, prenent formes molt incertes.

Això fa necessària una anàlisi general que vagi més enllà d'un tipus de notícia que ja és tristament monòtona. Ens referim al fet que el preu de l'habitatge puja i puja. Les últimes dades, per exemple, indiquen que el lloguer ha pujat un altre 14% a Espanya, amb Barcelona, clar, al capdavant amb gairebé cinc euros per metre quadrat més car que Madrid:

Això indica que el problema immobiliari ha pres vida pròpia. I per conèixer tota la seva extensió fem ara una anàlisi amb els seus cinc aspectes més destacats. D'aquesta manera, amb una imatge general, observem una realitat social que augura un futur molt complicat i, a més, que no té solució.

Primer: Què ha passat?

Abans de res, cal entendre per què l'habitatge és tan summament car. Com s'ha explicat a E-Notícies en multitud d'ocasions, el problema està més vinculat a un excés de demanda que a una falta d'oferta. Això últim sense perjudici que, des de 2008, la regulació financera hagi portat el sector immobiliari a oferir molta menys oferta.

Però el problema originari, a diferència del que ve dient la premsa subvencionada, és de demanda. Ben mirat, això no és cap novetat. Al contrari, és una altra manifestació del factor social que de veritat ho modifica tot: la demografia.

A més d'haver guanyat molta població immigrant, que va des de 'expats' qualificats fins a persones de països pobres sense afegits productius, aquesta població tendeix a concentrar-se. Això és la contrapartida del globalisme, que permet la mobilitat a elecció, i d'un model econòmic que necessita mà d'obra barata. En resum, és el sector serveis portat a la seva màxima expressió.

Això no es pot considerar com una anàlisi radical des del moment que el Banc d'Espanya ho ha admès (a més de diverses cases d'anàlisi). En el seu informe econòmic del 2023, el BdE era perfectament clar sobre aquest assumpte. “Existeix una forta correlació positiva entre el creixement de la població i l'avenç dels preus de compra i de lloguer des de l'inici de la recuperació econòmica el 2014 fins al 2022”.(...) “El creixement demogràfic experimentat des de 2016 és un factor fonamental per explicar l'augment de la demanda d'habitatge residencial tant en règim de lloguer com de propietat”.

Les quatre derivades de l'assumpte

Amb la causa bàsica del problema present, ja podem analitzar els quatre factors que presagien un col·lapse, primer, econòmic, i després, social.

1. Mercat negre

Això també s'ha explicat a E-Notícies: l'intervencionisme regulador sobre un mercat saturat de demanda porta al mercat negre. Encara més amb un bé bastant inelàstic (és a dir, que és difícil de renunciar a ell), com és l'habitatge. La gent necessita on viure i, en conseqüència, s'ha de plegar a les dinàmiques informals del mercat.

És important destacar que un mercat negre pot ser relatiu o parcial, és a dir, no cal que sigui un niu de crim organitzat. És suficient que hi hagi dinàmiques cada vegada més informals. Això ja ho hem començat a veure a Catalunya amb la falsificació de contractes, de nòmines, de vides laborals, etc. Com és natural, això només afegeix incertesa als propietaris, que o bé es retiren del mercat o bé reforcen els controls informals.

2. Fiscalitat i espiral intervencionista

El pla fiscal d'Illa és 'de facto' un augment d'impostos a l'habitatge en diverses de les seves formes. Es creen més trams de transmissions patrimonials, un impost per a compres d'edificis sencers o augment de la taxa turística. Aquestes són algunes de les noves fonts d'ingressos del Govern del PSC per al seu pla de “prosperitat compartida”.

Com també és natural, això és un tipus d'intervencionisme indirecte sobre el mercat de l'habitatge, encara que sigui amb cara fiscal. De fet, es pot considerar com un altre avenç en l'espiral intervencionista en què ha entrat el mercat de l'habitatge. Aquesta espiral és el resultat entre un mercat agònic i la necessitat dels partits de 'fer alguna cosa'.

I a Catalunya ens podem considerar campions de la regulació. En un mercat saturat de demanda i assetjat per l'intervencionisme, el mercat s'adapta als diferents buits legals per la simple raó que el mercat és molt més àgil que la regulació. Però això també estava escrit: de regular el lloguer residencial hem passat al temporal i ara al d'habitacions.

3. El carrer s'escalfa i l'esquerra ho sap

El carrer no entén d'anàlisi econòmica o de plans a llarg termini, menys encara amb béns econòmics necessaris. Això provoca un augment de la tensió latent, que comença a expressar-se en forma de manifestacions i proliferació d'ens semipolítics que vehiculen aquesta tensió. Catalunya també és paradigmàtica en aquest sentit, amb els sindicats d'habitatge més radicals i oportunistes d'Espanya.

Això entra en harmonia amb l'actual i desesperada necessitat de l'esquerra catalana d'agafar-se a algun problema per revertir la seva decadència electoral. Per aquesta raó, els Comuns i la CUP s'infiltren al carrer a través del Sindicat de Llogateres i del Sindicat Socialista. La prova d'aquest intent de capitalització política està en què, en l'habitual tradició de l'esquerra, les baralles i les tensions entre ells estan a l'ordre del dia.

Per ara, són baralles internes i amb una transcendència efectiva nul·la. Ara bé, aquests sindicats juguen amb una arma que veritablement podria posar potes enlaire el mercat. Parlem d'una vaga de lloguers general, que seria el xoc d'oferta definitiu per zombificar el mercat immobiliari.

4. Claveguera social i política

Que el PIB pugi és irrellevant en la mesura que el PIB per càpita s'estanca; en alguns casos, com el dels joves, la situació és directament dramàtica. Això és l'efecte de la pèrdua de poder adquisitiu, és a dir, de la inflació. I, en aquest auge de la inflació, el principal culpable és el preu de l'habitatge.

Parlem que un habitatge inaccessible - i més en un país amb els hàbits financers d'Espanya - és la sentència gairebé definitiva de falta de capitalització, això és, d'estalvi. Sense accedir a una propietat i abocats a un mercat de lloguer insostenible, el gruix dels ciutadans no capitalitza el seu treball. Estem davant el pinso que alimenta el monstre de la desigualtat social i, sobretot, intergeneracional.

Quan aquest punt es dona la mà amb l'anterior (tensions al carrer), s'observa un focus de polarització social. I, en contextos partitocràtics com el nostre, aquesta polarització es tradueix en partits més radicals. Com a predicció, es pot sospitar que l'esquerra coquetejarà cada vegada més amb idees radicals, com pot ser l'expropiació.