Activistes LGTBI es manifesten a Barcelona amb banderes de Palestina

L'esquerra radical catalana fa temps que navega en la confusió ideològica. Principalment per la incompatibilitat de la defensa a ultrança de l'islamisme amb la bandera del feminisme radical. Una entitat en defensa de l'alliberament sexual i reproductiu ha posat en evidència aquesta incongruència.

Crida LGBTI, organització vinculada a l'esquerra independentista, ha cridat a participar en la Diada contra la LGBTI-fòbia. Sota el lema ‘Plantem cara’, criden a una manifestació aquest dissabte a Jardinets de Gràcia, a Barcelona.

El que sorprèn és que al cartell posen la bandera de l'arc de Sant Martí al costat de la bandera de Palestina, on l'homosexualitat està perseguida. L'Islam, religió dominant a Palestina, considera que els homosexuals són desviats i ho castiga fins i tot amb la mort.

La incoherència de l'esquerra

Crida LGBTI s'ha unit al boicot a Eurovisió per la participació d'Israel a la final que se celebra aquest dissabte a Suïssa. "No podem acceptar que s'utilitzi un esdeveniment suposadament cultural per blanquejar un genocidi", afirma l'entitat. Malgrat això, a Israel els drets de la comunitat LGTBI estan protegits a diferència dels territoris palestins.

Cal recordar que l'Autoritat Palestina ha prohibit sistemàticament els actes de l'Orgull per "contravenir els valors socials". En canvi, Israel s'ha convertit en un oasi de llibertat per als homosexuals i trans a l'Orient Pròxim.

Malgrat això, aquesta organització a favor dels drets LGTBI sol compartir publicacions contra "l'Estat genocida d'Israel" i a favor de Palestina. Aquest dissabte els activistes es manifestaran amb banderes de l'arc de Sant Martí i banderes palestines, malgrat la incoherència. A favor dels drets dels homosexuals que estan prohibits a Palestina.

En plena polèmica trans

Entre les reivindicacions de l'organització hi ha també l'aprovació i el desplegament de la llei trans a Catalunya. La manifestació tindrà lloc en plena polèmica per la sentència del tribunal britànic en contra de les quotes trans. La justícia considera que aquestes places estan reservades a les dones de sexe biològic femení.

Una part de l'esquerra considera que cal protegir els drets de les persones trans, però que el gènere femení no pot estar subjecte a una simple autopercepció. En canvi, una altra part considera que els trans sí poden considerar-se legalment dones. Això els dona dret a participar en les mateixes competicions esportives i a ocupar les places reservades per a les dones a l'administració.