L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que aquest estiu s'endureixen les mesures per evitar les festes d'aniversari a la platja. Segons Albiol, aquestes celebracions, especialment les organitzades per famílies llatinoamericanes, s'han convertit en un problema per a l'espai públic. En una entrevista recent, l'alcalde ha insistit que la platja no pot convertir-se en un parc infantil o zona d'esdeveniments improvisats.

“La platja de Badalona no pot ser un lloc per a festes massives a l'aire lliure”, ha assenyalat. Aquesta declaració arriba després de queixes ciutadanes sobre l'ús excessiu d'aquests espais per a celebracions que, en molts casos, generen soroll, brutícia i molèsties per a la resta d'usuaris.

Albiol ha aclarit que aquestes festes no estan permeses i que aquest any s'intensificarà la vigilància per evitar-ne la realització. “Es sancionarà a qui incompleixi la normativa”, ha advertit, mostrant un to ferm davant el que considera un problema d'incivisme. L'alcalde també ha fet referència directa al costum, comú en algunes comunitats llatinoamericanes, de celebrar aniversaris a l'aire lliure, cosa que ha generat debat a la ciutat.

El fenomen Albiol

Aquest posicionament no és nou per a Albiol, qui és conegut per abordar de manera directa qüestions relacionades amb la inseguretat, la brutícia i l'ocupació il·legal a Badalona. El seu discurs clar i contundent ha aconseguit un èxit polític inèdit a Catalunya. Aquest no és altre que un polític del PPC hagi assolit èxits electorals en una regió tradicionalment dèbil per als populars.

La postura d'Albiol, en definitiva, reflecteix una altra vegada la seva intenció de mantenir l'ordre i la convivència al municipi. En qualsevol cas, aquest és un clam cada vegada més fort en la política municipal de Catalunya, que somatitza amb molta eficàcia les queixes ciutadanes. Entre altres coses, per exemple, això explica el sorgiment d'Aliança Catalana, que va néixer a l'escalf de la política municipal a Ripoll.