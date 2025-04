Demanen a ERC que feliciti la Pasqua igual que felicita les festes dels musulmans.

Un usuari que respon al nom de Josep Carceller ha fet una enginyosa pregunta a les xarxes. Amb una doble intenció política, Carceller ha preguntat si algú sap si ERC ha felicitat ja la Pasqua "o només feliciten les festes musulmanes". Per la seva banda, els usuaris també s'han apuntat a la ironia.

"Estem esperant el sermó del capellà...", deien alguns en referència a Junqueras. Altres, en canvi, arrissaven el ris de la ironia 'woke' dient que ERC en tot cas felicitarà algun fenomen astronòmic. "Algun semi solstici de primavera s'inventaran", deien:

Aquests comentaris són en referència a la curiosa felicitació nadalenca d'ERC de l'any passat. Com molts recordaran, en lloc de fer una felicitació normal, els republicans van felicitar el "solstici d'hivern". Al marge de demanar cavalcades de Reines Magues, la presència de Mamà Noel o un calendari d'advent feminista.

El greuge comparatiu

Això no passaria d'una anècdota si no fos perquè l'actitud d'ERC i d'altres partits woke remarca un greuge comparatiu amb resultats polítics. Perquè de la mateixa manera que molts recorden el "solstici d'hivern", també recorden que ERC no ha dubtat mai a felicitar festes musulmanes.

Si per parlar del "Nadal" ERC té problemes, no en té cap per parlar de "Ramadà". En el passat, això ha posat ERC en problemes i polèmiques curioses. En una ocasió, ERC va haver d'eliminar de les xarxes una felicitació d'un Ramadà que segregava per sexes.

De la mateixa manera, ERC no s'ha pronunciat sobre les recents dades d'ablació genital femenina a Catalunya. I és que, segons el propi Departament d'Interior, a Catalunya hi ha hagut més de 120 intents d'ablació durant els últims deu anys. I això només es refereix als casos dels quals l'administració ha tingut notícia.

En qualsevol cas, aquestes situacions reflecteixen que el wokisme català cada vegada té menys recorregut social. I així ho van reflectir les últimes eleccions autonòmiques a Catalunya. El dubte està en si el wokisme aguantarà una legislatura més a recer del tripartit amb el PSC.