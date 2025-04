Piden a ERC que felicite la Pascua igual que felicita las fiestas de los musulmanes

Un usuario que responde al nombre de Josep Carceller ha hecho una ingeniosa pregunta en redes. Con un doble intención política, Carceller ha preguntado si alguien sabe si ERC ha felicitado ya la Pascua “o solo felicitan las fiestas musulmanas”. Por su parte, los usuarios también se han apuntado a la ironía.

“Estamos esperando el sermón del cura...”, decían algunos en referencia a Junqueras. Otros, en cambio, rizaban el rizo de la ironía ‘woke’ diciendo que ERC en todo caso felicitará algún fenómeno astronómico. “Algún semi solsticio de primavera se inventarán”, decían:

Estos comentarios son en referencia a la curiosa felicitación navideña de ERC del año pasado. Como muchos recordarán, en lugar de hacer una felicitación normal, los republicanos felicitaron el “solsticio de invierno”. Al margen de pedir cabalgatas de Reinas Magas, la presencia de Mamá Noel o un calendario de adviento feminista.

El agravio comparativo

Esto no pasaría de una anécdota si no fuera porque la actitud de ERC y de otros partidos woke remarca un agravio comparativo con resultados políticos. Porque del mismo modo que muchos recuerdan el “solsticio de invierno”, también recuerdan que ERC no ha dudado nunca en felicitar fiestas musulmanas.

Si para hablar de la “Navidad” ERC tiene problemas, no tiene ninguno para hablar de “Ramadán”. En el pasado, esto ha metido a ERC en problemas y polémicas curiosas. En una ocasión, ERC tuvo que eliminar de redes una felicitación de un Ramadán que segregaba por sexos.

Del mismo modo, ERC no se ha pronunciado sobre los recientes datos de ablación genital femenina en Cataluña. Y es que, según el propio Departamento de Interior, en Cataluña ha habido más de 120 intentos de ablación durante los últimos diez años. Y esto solo se refiere a los casos de los que la administración ha tenido noticia.

En cualquier caso, estas situaciones reflejan que el wokismo catalán cada vez tiene menos recorrido social. Y así lo reflejaron las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. La duda está en si el wokismo aguantará una legislatura más al abrigo del tripartido con el PSC.