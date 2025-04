Amenaces als veïns i atacs a la policia: què hi ha darrere dels okupes de Mataró

La setmana passada es va reproduir a Mataró un esclat de violència semblant al de Salt fa just un mes. La intervenció dels Mossos d'Esquadra en un intent d'ocupació per part de dos subsaharians va ser l'origen del conflicte. Una turba d'estrangers i activistes proocupació la van emprendre contra la policia i van fer cremar els carrers.

Sindicats de l'habitatge i activistes han tornat a atribuir la violència al carrer al problema de l'habitatge. Però han faltat només uns pocs dies perquè els seus arguments quedessin en entredit. Un nou succés ha deixat al descobert la veritable cara dels ocupes de Mataró, que alguns consideren vulnerables.

La Policia Local de Mataró va informar dissabte de la detenció de dos individus per atacar agents del cos. Un dels detinguts és precisament l'ocupa que van detenir dimecres, i que va desencadenar els disturbis.

Els detinguts van atacar dos agents de la Policia Local que havien acudit a la trucada d'un veí. I és que, a més de la violència contra l'autoritat, aquests ocupes fa temps que amenacen els veïns i creen problemes de convivència. Segons els propis veïns, van amenaçar amb cremar l'edifici després de l'intent frustrat d'ocupació.

Dos visions enfrontades

Al barri regna ara una calma tensa gràcies a la presència policial reforçada durant les pròximes dues setmanes. Aquest dispositiu, amb antidisturbis i patrulles motoritzades vigilant la zona, també ha estat criticat pels antisistema. Acusen la policia d'aprofitar el conflicte per imposar un estat policial al barri.

El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha denunciat un "estat d'excepció policial" i una "greu retallada de drets i llibertats". És la resposta a l'advertència de l'alcalde del PSC, David Bote, que els aldarulls "no quedaran impunes".

L'alcalde va prometre mantenir "una presència activa i contundent" de la policia "per al compliment de la llei". Però el sindicat vinculat a l'ultraesquerra critica que la resposta al problema de l'habitatge sigui "més policia i més desnonaments". Els veïns asseguren que els disturbis van ser encapçalats per grups organitzats de joves emmascarats.

Mataró, al límit

El que ha passat aquests últims dies és el resultat de la degradació de la seguretat a Mataró i, especialment, al barri de Cerdanyola. Mataró lidera l'ocupació a Catalunya, amb un 70% d'entrades que la mitjana catalana. L'índex d'ocupació és especialment alt en aquest barri, on els veïns viuen atemorits.

El problema és tan evident que l'alcalde socialista va copiar el model de Xavier García Albiol a Badalona, amb la creació d'una oficina antiocupació.

L'ocupació és una de les principals causes de l'auge de la criminalitat i l'incivisme a Mataró. Fonts locals apunten que a la ciutat hi ha barris on la policia ja gairebé ni s'atreveix a entrar.

Vox i PP arrasen en aquests barris

Mataró va ser la ciutat catalana on més va créixer Vox en les últimes eleccions municipals. El partit liderat per Mónica Lora va ser la segona força més votada en vuit dels dotze districtes. On va obtenir els millors resultats va ser precisament a Cerdanyola, amb el 18% al nord i el 17% al sud.

Vox, que va basar la seva campanya en la inseguretat i l'ocupació, ha aixecat novament la veu davant els disturbis de la setmana passada.

El tercer partit més votat en aquests barris castigats per la delinqüència va ser el PP, que té també un mateix discurs. En canvi, els partits proocupació van ser marginals. Una cosa que evidencia que més enllà del relat oficial hi ha el que pateixen els veïns diàriament.