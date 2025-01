Intercanvi tancat, Hansi Flick confirma 3 vendes perquè Nico Williams tingui lloc

Nico Williams, extrem esquerre de l'Athletic Club, semblava que no fitxaria pel Barça i que, per tant, la seva arribada estava totalment descartada, però tot ha canviat en aquestes últimes hores. Nico Williams ja no és només una opció per al Barça, és molt més que això: Hansi Flick ha parlat amb el navarrès i vol fitxar-lo aquest pròxim mercat de fitxatges. El Barça ja s'ha posat mans a l'obra i sap que, per poder fitxar Nico Williams, haurà d'obrir la porta de sortida, encara que això comporti vendes molt doloroses.

A Hansi Flick no li tremolarà el pols i ja ha marcat la fulla de ruta del Barça en clau mercat de fitxatges: Joan Laporta haurà de tancar 3 vendes aquest estiu. El missatge de Hansi Flick ha estat més que clar: l'alemany vol fitxar Nico Williams i, per això, el Barça haurà de lligar diverses vendes per disposar de marge salarial. El Barça ha tornat a l'1:1 pautat per LaLiga EA Sports, per la qual cosa necessita generar uns 70M€ en vendes per poder pagar la clàusula de sortida de Nico Williams.

Nico Williams, extrem esquerre de l'Athletic Club, va ser un dels grans protagonistes del mercat de fitxatges d'estiu en clau Barça, però el seu fitxatge finalment no es va acabar concretant. Ara, Nico Williams, qui va rebutjar l'oferta del Barça, ja hauria trucat al club culer per confirmar que, un cop finalitzada la present temporada oficial, sí que voldria ser culer. La resposta del Barça, liderat per Joan Laporta, ha estat sorprenent: el president entén a Hansi Flick i, per tant, mou fitxa per portar-se l'extrem esquerre de l'Athletic Club.

El Barça recapacita i prepara 3 vendes al·lucinants per poder fitxar Nico Williams: Hansi Flick ho ordena, Laporta ho confirma tot plegat

Nico Williams va estar molt a prop de fitxar pel Barça, com ja vam avançar a 'e-Notícies', però l'extrem esquerre no es va atrevir a fer el pas, ja que tenia certes pors. La principal era la por a no ser inscrit a LaLiga EA Sports, cosa que el Barça no li va poder garantir i que, per tant, va acabar sent decisiu per a Nico Williams. Ara, Nico Williams es penedeix de la seva decisió i vol fitxar pel Barça, però Hansi Flick ja li ha comunicat que pot estar ben tranquil: " ets l'extrem escollit", va assegurar.

A més de Nico Williams, al Barça també cobrava força el possible fitxatge de Rafael Leao, portuguès del Milan. El Barça es plantejava l'arribada de Leao, però considera que Nico Williams està per sobre i, per tant, el de l'Athletic Club està en la 'pole' per ser culer. El Barça ja confirma les seves intencions, però sap que, per poder fer realitat el somni de Hansi Flick, abans haurà de tancar un intercanvi i 3 vendes evidents per tenir espai salarial.

Intercanvi tancat, Hansi Flick confirma 3 vendes perquè Nico Williams tingui lloc al Barça

Aquest digital pot confirmar que Nico Williams és l'extrem esquerre escollit per fitxar pel Barça aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. A la llista del Barça figuraven diversos noms, però Nico Williams és el favorit de Hansi Flick i, per tant, el Barça farà cas al tècnic, que renovarà el seu contracte. Perquè Nico Williams fitxi pel Barça no només caldrà pagar la clàusula de rescissió, xifrada en una mica més de 60 milions, sinó que també caldrà vendre.

Nico Williams arribarà al Barça amb un salari de 8 milions d'euros nets i, per tant, el Barça haurà de fer una bona neteja si vol disposar de marge salarial. Les 3 vendes que vol tancar Hansi Flick són les de Frenkie de Jong, Ansu Fati i Ferran Torres. Aquests 3 futbolistes disposen d'ofertes i són els candidats a sortir, principalment, perquè tenen un sou que limita i molt les possibilitats de fitxar del Barça de Hansi Flick.

El missatge de Hansi Flick és molt clar: Nico Williams és l'extrem esquerre que vol en el seu Barça, per la qual cosa Joan Laporta ja sap què ha de fer. A més d'aquestes 3 vendes clares i meridianes, el Barça vol activar un intercanvi per recuperar Òscar Mingueza, futbolista del Celta: el Barça està disposat a canviar-lo per Gerard Martín. Hansi Flick ja ha aprovat les 4 operacions, que haurien de ser suficients perquè el Barça pogués fitxar, d'una vegada per totes, l'extrem espanyol Nico Williams.