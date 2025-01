L'última hora de Frenkie de Jong fa que Nike i el Barça celebrin: 'Ve el millor'

Frenkie de Jong, migcampista neerlandès del Barça, ha estat una peça clau a la medul·lar dels catalans des de la seva arribada el 2019. No obstant, en els últims temps, el seu protagonisme ha disminuït sota la direcció de Hansi Flick, quedant relegat a la banqueta en partits recents. Aquesta situació ha generat especulacions sobre el seu futur, i més després de sortir a la llum la seva negativa a renovar.

Davant la disminució de minuts de Frenkie de Jong, el Barça estaria explorant opcions per a la seva sortida. Amb ofertes d'Aràbia i la Premier League, el futur de De Jong és del tot incert, però sembla que en les últimes hores agafa força el Bayern Munic. El conjunt alemany estaria encantat de rebre el '21' del FC Barcelona a les seves files i esperen el moment oportú per presentar la seva oferta.

No obstant això, el que no esperaven els directius del Bayern és la proposta que arriba des de les oficines del Barça. Deco i Laporta estan disposats a deixar sortir a Frenkie de Jong, però volen alguna cosa a canvi. I aquesta cosa és, ni més ni menys, que l'emblema de Nike: un talent generacional que ha confessat ser seguidor del FC Barcelona des que era un nen.

Frenkie de Jong fa feliç a Nike i al Barça

Més enllà de desprendre's de Frenkie de Jong, el veritable objectiu del Barça seria Jamal Musiala, jove promesa del Bayern Munic i una de les majors joies del futbol europeu.

Jamal Musiala, de 21 anys, ha demostrat un nivell excepcional, convertint-se en una peça fonamental per al conjunt alemany. El seu contracte amb el Bayern expira el 2026 i el Barça intentarà per tots els mitjans que no renovi. Si ho aconsegueix, Frenkie de Jong i Musiala serien actors de la mateixa negociació, ja que podria produir-se un intercanvi aquest mateix estiu per evitar que marxin gratis el 2026.

La possible arribada de Jamal Musiala al Barça no només entusiasma la directiva i l'afició, sinó també a Nike, patrocinador tant del club català com del jugador alemany. Musiala és considerat un dels emblemes de la marca esportiva, així que la seva incorporació al FC Barcelona enfortiria aquesta relació, potenciant la imatge de les dues entitats a nivell global.

Jamal Musiala, molt més que un '10'

L'operació tindria múltiples beneficis per al Barça. Esportivament, l'arribada de Jamal Musiala aportaria frescor, talent i versatilitat a l'atac culer, alineant-se amb la filosofia de joc del club. Comercialment, comptar amb una de les joves estrelles més mediàtiques del futbol mundial incrementaria el valor de la marca culer, atraient patrocinadors i impulsant les vendes de marxandatge.

Per a Nike, veure un dels seus principals ambaixadors vestint la samarreta del Barça, un dels seus clubs insígnia, representaria una oportunitat de màrqueting inavaluable. La sinergia entre jugador, club i marca podria traduir-se en campanyes publicitàries de gran impacte i en una major penetració en mercats estratègics. Això sí, sembla que Frenkie de Jong és qui té la clau d'aquesta operació i el seu futur no està gens clar.