Marcus Rashford truca al Barça per explicar-li a Deco la veritat: 'El meu fitxatge té...'

El futur de Marcus Rashford s'ha convertit en un dels temes més candents del mercat de fitxatges hivernal. El davanter anglès del Manchester United ha manifestat el seu desig de buscar nous horitzons, i diversos clubs europeus de renom han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Entre ells, el FC Barcelona, l'AC Milan i el Borussia Dortmund es perfilen com els principals contendents en la pugna per l'atacant.

El Barça, sota la direcció esportiva de Deco, ha identificat Marcus Rashford com una peça clau per reforçar la seva línia ofensiva. No obstant això, el club català s'enfronta a restriccions econòmiques derivades del fair play financer, cosa que l'obliga a alliberar massa salarial abans d'emprendre noves incorporacions. En aquest context, jugadors com Eric García i Ansu Fati podrien sortir del club per facilitar l'arribada de Rashford.

Marcus Rashford posa una condició al Barça per tancar el seu fitxatge

A més de l'interès del Barça, altres clubs de primer nivell com l'AC Milan i el Borussia Dortmund han mostrat la seva disposició per negociar pel fitxatge de Marcus Rashford. Aquests equips veuen en el davanter una oportunitat per potenciar les seves respectives plantilles de cara a la segona meitat de la temporada. La competència pel jugador anglès incrementa la urgència del Barça per prendre decisions ràpides i efectives.

Enmig d'aquestes negociacions, Marcus Rashford ha contactat directament amb Deco per confirmar que la seva prioritat és el Barça, però també per posar condicions. I és que, segons va informar la periodista Helena Condis, Rashford ha donat al Barça un termini de 5/6 dies per definir la seva postura i concretar una oferta formal.

Aquesta comunicació directa reflecteix la voluntat de Marcus Rashford d'aclarir el seu futur de manera expedita i posa pressió sobre la directiva del Barça per agilitzar les gestions. "El meu fitxatge té data de caducitat", sembla que li ha dit Rashford a Deco per intentar accelerar els esdeveniments.

Què farà ara Deco amb Marcus Rashford?

La possible incorporació de Marcus Rashford representa un desafiament en tota regla per a Deco. El salari del jugador és elevat, i encara que la venda d'Ansu Fati podria alleujar parcialment la massa salarial, no seria suficient per complir amb les exigències del fair play financer. I, per si fos poc, Rashford ja ha fet saber al Barça que té pressa per tancar el seu traspàs.

Ara és Deco qui ha de decidir. D'una banda podria optar per forçar certes vendes que permetin el fitxatge de Marcus Rashford; mentre que, d'altra banda, podria descartar-lo davant la seva estricta exigència temporal. En 5/6 dies no hi ha temps per tancar les operacions necessàries perquè Rashford pugui recalar al Barça.