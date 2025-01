Thierry Henry diu el que molts pensen del Benfica-Barça: 'Si jo fos Flick...'

El Barça va aconseguir una victòria èpica a Lisboa contra el Benfica després de remuntar un 4-2 advers en un final de partit realment trepidant. D'aquesta manera, els culers han segellat el seu pas a vuitens de la Champions, no sense abans haver patit de valent durant l'encontre. El FC Barcelona va estar per sota en el marcador en dues ocasions, la primera per 3-1 i la segona vegada per 4-2.

El Benfica va arribar al minut 77 amb el marcador al seu favor, però tot va canviar en 10 minuts gràcies al penal transformat per Lewandowski i el gol d'Eric García. El Barça havia aconseguit igualar l'encontre i encara faltava el millor, el gol de Raphinha en el descompte, culminant una remuntada èpica. Ara bé, l'alegria per la victòria no pot amagar certes crítiques que ha rebut l'equip per part d'una llegenda com Thierry Henry.

Thierry Henry opina i és molt clar

Thierry Henry, ex del Barça, participa com a comentarista a la cadena televisiva CBS i en el moment que es va desfermar la bogeria amb el gol decisiu, la seva reacció no va passar desapercebuda. Lluny d'alegrar-se o fer algun gest de victòria, el francès es va quedar completament quiet. A més, en l'anàlisi post-partit, Henry va ser contundent en afirmar que "hi ha hagut molts errors en els gols, no es pot considerar un gran partit".

Però Thierry Henry no es va quedar aquí i va voler ampliar la seva reflexió. "El FC Barcelona ha aconseguit remuntar i l'esperit d'equip hi era, però no hauria d'haver estat en aquesta situació des del principi. Tot i així, s'han encaixat quatre gols i eren gols evitables; ha d'haver-hi més control".

Thierry Henry carrega contra Hansi Flick

A més del comentat anteriorment, Thierry Henry va voler assenyalar directament Hansi Flick. "Si jo hagués estat entrenador, em tornaria boig, no hauria acceptat encaixar tants gols", va ser la seva sentència.

I és que sembla que al francès no li va agradar gaire la manera en què el Barça es va endur el partit. En aquest sentit, va reconèixer que "remuntar d'aquesta manera és sorprenent, però hi ha hagut molts errors en els gols".

Sigui com sigui, està clar que l'exigència de Thierry Henry és màxima per a un club com el FC Barcelona. Ell, que va jugar al Camp Nou, sap que el club català només aspira a l'excel·lència i no li va agradar el que va veure en el Benfica-Barça. Així ho va explicar a CBS, on ara s'ha convertit en una icona d'Internet amb les seves reflexions i opinions.