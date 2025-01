Avís a Alejandro Balde! Vol jugar al Barça i ja no s'amaga: 'Tornaré...'

La direcció esportiva del Barça continua treballant per reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. Els objectius són clars, havent ja tancat l'acord de Jonathan Tah per a l'eix central de la defensa, ara toca als laterals. Deco està avaluant totes les possibles alternatives que pot oferir el mercat tenint en compte la necessitat de reforçar ambdues bandes.

Pel que fa al carril esquerre, Alejandro Balde s'ha convertit en indiscutible per a Hansi Flick, encara que el tècnic alemany desitja reforçar la posició amb un suplent de màxim nivell. Ningú dubta de les grans condicions de Balde, però el seu rendiment irregular i la seva fragilitat física fan que necessiti descansar. A més, és cert que el del filial té un perfil atacant, però la seva debilitat radica en el perfil defensiu i el Barça busca solucions en defensa.

Alejandro Balde alterna grans actuacions amb altres menys satisfactòries, Flick s'ha anat acostumant a la irregularitat del futbolista. No obstant, l'alemany no té moltes alternatives, Gerard Martín, el seu teòric substitut, no compta amb la confiança necessària, el seu protagonisme ha anat de més a menys de forma progressiva. El tècnic desitja la incorporació d'un lateral fiable que pugui competir amb Balde i augmentar la competitivitat en aquesta demarcació.

Alphonso Davies renova i el Barça busca nou soci per a Alejandro Balde

Molts rumors va provocar el lateral canadenc del Bayern, el qual, fa unes setmanes, encara no havia renovat. Diversos equips estaven pendents dels moviments de Alphonso Davies, que acabava contracte el pròxim mes de juny. El Barça era un d'ells encara que es rumorejava que el Real Madrid era el millor posicionat per fer-se amb els seus serveis.

Finalment, s'ha fet oficial que Alphonso Davies ha acabat per acceptar l'oferta del seu equip actual i renovar el seu contracte. El culebró sobre el seu futur s'ha resolt, Davies prolonga el seu contracte amb l'equip de Baviera fins al 2030 posant fi a qualsevol rumorologia. Descartada l'opció de Davies, que era la preferida de Flick, a Deco se li ha il·luminat la bombeta després d'escoltar Grimaldo en sala de premsa.

Grimaldo es deixa estimar: "Vull tornar"

Grimaldo és notícia per les seves recents declaracions a la premsa abans del partit de Champions d'aquest passat dimarts contra l'Atlètic de Madrid. El lateral del Leverkusen ha afirmat "vull jugar a Espanya, no ho he amagat mai, segur que ho faré". La seva voluntat de tornar a LaLiga ha donat lloc a tot tipus de rumors, més tenint en compte que el Barça busca reforçar aquesta demarcació.

Grimaldo: "Quiero jugar en España y seguro que lo haré" MARCA

Grimaldo s'està convertint amb les seves grans actuacions en un dels jugadors més de moda de la Champions. En el que portem de temporada, el lateral espanyol suma ja 4 gols i 7 assistències, i això que la seva posició és la de defensor. Grimaldo està sobresortint no solament en la faceta defensiva sinó també en l'atac.

La passada temporada va acabar marcant 12 gols i donant 17 assistències, números realment increïbles per a un defensor. Grimaldo té contracte en vigor amb el Bayern Leverkusen fins al juny 2027 i podria ser un clar objectiu del Barça per al pròxim estiu. Alejandro Balde podria tenir nou company i l'ex de La Masia tornar a casa: una operació rodona en tots els sentits, i més després del seu desig de jugar a LaLiga.